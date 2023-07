Δύο είναι οι μεγάλες ειδήσεις που έρχονται από τον πόλεμο στην Ουκρανία σήμερα Δευτέρα. Από τη μία, το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στη γέφυρα της Κριμαίας και από την άλλη η Ρωσία αποχώρησε και επίσημα από τη συμφωνία της Μαύρης Θάλασσας για τα σιτηρά.

Το CNN σημειώνει ότι η γέφυρα στρατηγικής σημασίας στην κατεχόμενη από τη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαίας χτυπήθηκε δύο φορές νωρίς τη Δευτέρα. Η Υπηρεσία Ασφάλειας της Ουκρανίας (SBU) και το ουκρανικό Ναυτικό ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση, τη δεύτερη μετά το 2022.

Η γέφυρα του Κερτς είναι στρατηγικής σημασίας επειδή συνδέει την περιοχή Κρασνοντάρ της Ρωσίας με τη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία η Μόσχα προσάρτησε από την Ουκρανία το 2014.

Έχει επίσης τεράστια συμβολική σημασία για τη Ρωσία, η οποία κατασκεύασε τη γέφυρα των 12 μιλίων – τη μεγαλύτερη στην Ευρώπη – με κόστος περίπου 3,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ήταν η υλική αποτύπωση του στόχου του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να καταλάβει την Ουκρανία και να τη συνδέσει για πάντα με τη Ρωσία, σημειώνει το CNN.

Την ημέρα των εγκαινίων, ο Πούτιν ηγήθηκε μιας θριαμβευτικής αυτοκινητοπομπής στη γέφυρα. Οι Ουκρανοί καταριούνται τη συγκεκριμένη κατασκευή, η οποία αποτελεί υπενθύμιση της ρωσικής κατοχής.

Τον Οκτώβριο του 2022, η γέφυρα καταστράφηκε εν μέρει όταν ένα βυτιοφόρο με καύσιμα εξερράγη και κατέστρεψε ένα μεγάλο τμήμα του δρόμου. Το Κρεμλίνο έσπευσε να κατηγορήσει το Κίεβο και ο Πούτιν ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για πράξη «σαμποτάζ» από τις ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας. Η Μόσχα κινήθηκε γρήγορα για να επισκευάσει τη γέφυρα μετά από εκείνη την έκρηξη.

Η γέφυρα αποτελεί κρίσιμη αρτηρία για τον εφοδιασμό της Κριμαίας τόσο για τις καθημερινές της ανάγκες όσο και για να φτάνουν προμήθειες στον στρατό, εκτός από καύσιμα και αγαθά για τους πολίτες.

Ρωσικές στρατιωτικές φάλαγγες έχουν χρησιμοποιήσει τακτικά τη γέφυρα για να βοηθήσουν την πλήρους κλίμακας εισβολή τους στην Ουκρανία – μεταφέροντας οχήματα, τεθωρακισμένα και καύσιμα.

Εάν παρεμποδιστεί η χρήση της γέφυρας από τον ρωσικό στρατό, οι γραμμές ανεφοδιασμού των δυνάμεών του στη νότια Ουκρανία θα γίνουν πιο επισφαλείς.

Η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει τους σιδηροδρόμους της Κριμαίας για τη μεταφορά προμηθειών στις δυνάμεις της στη Χερσώνα και αρκετοί σιδηροδρομικοί κόμβοι τόσο στην Κριμαία όσο και στη Χερσώνα έχουν δεχθεί επιθέσεις από ουκρανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.

Η σιδηροδρομική κυκλοφορία μέσω της γέφυρας συνέχισε να λειτουργεί τη Δευτέρα, αν και με καθυστερήσεις, σύμφωνα με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έναν Ρώσο αξιωματούχο και ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

