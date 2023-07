Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έφτασε η υπόθεση της άγριας δολοφονίας της Άννας καθώς και οι καταγγελίες για misgendering από πλευρά της αστυνομίας.

Σε ερώτησή της η Ολλανδή ευρωβουλεύτρια Σόφι Ιν’τ Βελντ θέτει ερωτήματα για τη στάση των Αρχών και των ΜΜΕ σχετικά με τα εγκλήματα σε βάρος της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

«Η ελληνική αστυνομία και τα ΜΜΕ αρνήθηκαν να σεβαστούν την ταυτότητα φύλου της ακόμα και μετά θάνατον», αναφέρει χαρακτηριστικά και ρωτάει:

«Μπορεί η Κομισιόν να επιβεβαιώσει την στενή της επαφή με τις ελληνικές αρχές προκειμένου να βεβαιωθεί ότι λαμβάνει χώρα μια ενδελεχής έρευνα για το έγκλημα; – Συμπεριλαμβάνοντας και πρόταση για ευρωπαϊκή βοήθεια;».

«Θεωρεί η Κομισιόν πως το misgendering της δολοφονημένης τρανς γυναίκας είναι αντίθετο με τις ευρωπαϊκές αξίες και το νόμο κατά των διακρίσεων;».

Επικαλούμενη μάλιστα σχετική έρευνα του 2020, σημειώνει ότι τα ΛΟΑΤΚΙ+ και ειδικά τα τρανς άτομα στην Ελλάδα έρχονται πιο συχνά αντιμέτωπα με εκτεταμένη βία και φοβούνται απευθυνθούν στις αρμόδιες αρχές.

«Τι έχει κάνει η Κομισιόν με τις ελληνικές αρχές έτσι ώστε τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας να νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια», ρωτάει επίσης η ίδια.

