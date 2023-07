Ποιος μπορεί να ξεχάσει τις αξεπέραστες στιγμές που έχουν ζήσει οι φίλοι του Ολυμπιακού από τον Βασίλη Σπανούλη;

Η Euroleague αποφάσισε να θυμηθεί τον θρύλο του Ελληνικού μπάσκετ, με αφορμή το φιλικό που θα διοργανώσει ο Ολυμπιακός για να αποσύρει την φανέλα με το νούμερο «7».

Ο «Kill Bill» φόρεσε για 11 χρόνια τα «ερυθρόλευκα» κατακτώντας με τον Ολυμπιακό 2 Euroleague, 3 πρωταθλήματα Ελλάδας (2012, 2015, 2016), το Κύπελλο Ελλάδος το 2011, αλλά και το Διηπειρωτικό το 2013.

Ο Σπανούλης είναι πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Euroleague, με 4.455 πόντους συνολικά στα 358 παιχνίδια που αγωνίστηκε στη διοργάνωση, τρίτος σε ασίστ με 1.607, αλλά και τρίτος στο σύστημα αξιολόγησης με 4.183 πόντους.

Στο βίντεο που ανέβασε η Euroleague, κυριαρχούν τα μεγάλα τρίποντα που είχε σημειώσει ο πρώην αρχηγός του Ολυμπιακού, με την «ερυθρόλευκη» φανέλα, η τεράστιας σημασίας ασίστ για να ακολουθήσει το πεταχτάρι του Πρίντεζη στον τελικό της Κωνσταντινούπολης, το 2012.

Αξέχαστες στιγμές χαράς με τα τρίποντα κόντρα στην ΤΣΣΚΑ, στον ημιτελικό, αλλά και στον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης το 2013.

Από τα κορυφαία highlights της καριέρας του Euroleague Legend Σπανούλη, τα τρίποντα κόντρα στον Παναθηναϊκό, με τα μεγάλα διπλά στο ΟΑΚΑ, αλλά και οι μεγάλες νίκες στο ΣΕΦ.

Η Euroleague αναφέρει: «Επεξήγηση: Αυτό το βίντεο μπορεί να προκαλέσει νοσταλγία».

Δείτε το απολαυστικό βίντεο που δημοσίευσε η Euroleague με τα highlights της καριέρας του Σπανούλη:

Disclaimer: this video might cause nostalgia 👀

𝑽𝒂𝒔𝒔𝒊𝒍𝒊𝒔 𝑺𝒑𝒂𝒏𝒐𝒖𝒍𝒊𝒔 career highlights 🎩 pic.twitter.com/NjBv3RdYwG

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) July 12, 2023