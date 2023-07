Μία πτήση της United Airlines από το Χιούστον προς το Άμστερνταμ εκτράπηκε στο Σικάγο, εξαιτίας ενός επιβάτη της business class, ο οποίος διέκοψε την πτήση διότι το γεύμα που είχε αρχικά επιλέξει δεν ήταν διαθέσιμο.

Η πτήση απογειώθηκε στις 4.20 μ.μ. τοπική ώρα στο Χιούστον την Κυριακή και βρισκόταν στον εναέριο χώρο του Σικάγο ύστερα από δύο ώρες πτήσης.

Ο ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24 έδειξε ότι το αεροπλάνο έκανε κύκλους γύρω από το αεροδρόμιο O’Hare του Σικάγο, καθώς έπρεπε να καταναλώσει καύσιμα, μία διαδικασία γνωστή ως dumping fuel, διότι σε αντίθετη περίπτωση θα ήταν πολύ βαρύ για να προσγειωθεί.

Ο XJonNYC, ειδικός σε θέματα αεροπορίας, δημοσίευσε ανακοινώσεις της United Airlines στο Twitter, στις οποίες γινόταν λόγος για έναν «απείθαρχο επιβάτη στο αεροσκάφος» και για «επίπεδο απειλής ένα», πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο απειλής. Ενώ σ’ άλλο tweet, ανέφερε ότι ο επιβάτης φαινόταν να είναι εξοργισμένος για την επιλογή γεύματος.

Σε δήλωση στον Guardian η United Airlines ανέφερε: «Η πτήση 20 της United Airlines από το αεροδρόμιο Τζορτζ Μπους προς το Άμστερνταμ εκτράπηκε στο διεθνές αεροδρόμιο O’Hare και προσγειώθηκε με ασφάλεια ύστερα από αναστάτωση επιβατών. Συνοδεία αστυνομικών ο επιβάτης βγήκε από το αεροπλάνο. Στη συνέχεια, η πτήση συνεχίστηκε προς το Άμστερνταμ».

Σύμφωνα με το Flightrader24, η πτήση τελικά προσγειώθηκε περίπου στις 12.30 μ.μ. τοπική ώρα στο Άμστερνταμ, με καθυστέρηση τριών ωρών από την προγραμματισμένη ώρα της άφιξή της.

#UA20 from Houston to Amsterdam jettisoning fuel prior to diversion to Chicago due to an unruly passenger. https://t.co/aAyj03wnLY pic.twitter.com/FzGN6090MC

— Flightradar24 (@flightradar24) July 10, 2023