Σε φρούριο, με προηγμένα όπλα, έχει μετατραπεί το Βίλνιους, ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, την επόμενη εβδομάδα, που θα πραγματοποιηθεί μόλις 151 χιλιόμετρα από τη Ρωσία και 32 χιλιόμετρα από τον συνοριακό φράχτη της Λιθουανίας με τη -σύμμαχο της Ρωσίας- Λευκορωσία, μεταδίδει το Reuters.

Δεκαέξι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ έχουν στείλει συνολικά περίπου 1.000 στρατιώτες για να προστατεύσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και τους υπόλοιπους ηγέτες του ΝΑΤΟ, που θα καταφτάσουν στο Βίλνιους για τη σύνοδο, στις 11-12 Ιουλίου. Πολλά κράτη, παρέχουν επίσης προηγμένα συστήματα αεράμυνας που στερούνται τα κράτη της Βαλτικής.

«Θα ήταν κάτι παραπάνω από ανεύθυνο να έχουμε τον ουρανό μας απροστάτευτο καθώς φτάνουν, ο Μπάιντεν και οι ηγέτες 40 χωρών», δήλωσε ο πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα.

NATO has turned Vilnius into a fortress defended by advanced weaponry to protect President Joe Biden and other alliance leaders meeting next week, only a few miles away from Lithuania’s razor-wire-topped border fence with Russian ally Belarus https://t.co/P1v1eaZeeN pic.twitter.com/Fdb9AWRdTM

— Reuters (@Reuters) July 8, 2023