Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Press Service of the President of the Republic of Belarus via Reuters), ο πιο ένθερμος σύμμαχος του Κρεμλίνου στον πόλεμο της Ουκρανίας, εξέφρασε χθες Παρασκευή τη βεβαιότητά του ότι τα ρωσικά πυρηνικά όπλα που αναπτύσσονται στη χώρα του δεν πρόκειται ποτέ να χρησιμοποιηθούν.

Εχουν ήδη μεταφερθεί

Λουκασένκο και Πούτιν έχουν παραδεχθεί ότι τακτικά πυρηνικά όπλα έχουν ήδη μεταφερθεί στη Λευκορωσία και ότι θα ακολουθήσουν περισσότερα τους επόμενους μήνες.

Σε ομιλία του ενόψει της εθνικής επετείου της Λευκορωσίας (3 Ιουλίου), ο Λουκασένκο υπεραμύνθηκε της απόφασης για τη μεταφορά πυρηνικών όπλων από τη Ρωσία. Εχοντας κατ’ επανάληψη κατηγορήσει τη Δύση ότι προσπαθεί να καταστρέψει τη χώρα του, είπε ότι η ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στη Λευκορωσία είναι απαραίτητη για να αποτρέψει επίδοξους εισβολείς.

«Είμαι βέβαιος ότι δεν θα χρειαστεί ποτέ να τα χρησιμοποιήσουμε όσο βρίσκονται εδώ. Και ότι κανένας εχθρός δεν θα πατήσει ποτέ το πόδι του στη γη μας», τόνισε ο πρόεδρος της Λευκορωσίας.

Νωρίτερα χθες, ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε ότι η ανάπτυξη τακτικών πυρηνικών όπλων στη Λευκορωσία δεν παραβιάζει τη Συνθήκη του 1968 για τη μη διάδοσή τους, καθώς η Μόσχα διατηρεί τον έλεγχο των οπλικών συστημάτων. Υποστήριξε μάλιστα στο πρακτορείο TASS ότι η Ρωσία «εξαναγκάστηκε» να προχωρήσει σε αυτήν την κίνηση.

Ορμητήριο

Ο Λουκασένκο επέτρεψε σε ρωσικά στρατεύματα να χρησιμοποιήσουν ως ορμητήριο το έδαφος της Λευκορωσίας κατά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Την προηγούμενη εβδομάδα, μεσολάβησε για τον τερματισμό της ανταρσίας των μισθοφόρων της Wagner. Αφότου έλαβε τις εγγυήσεις που ζητούσε, ο ιδρυτής της Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν δέχθηκε τη μετεγκατάσταση της παραστρατιωτικής οργάνωσής του στη Λευκορωσία.

Πηγή: ΑΠΕ