Συνολικά 104 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μεξικό από τη 12η ως την 25η Ιουνίου εξαιτίας κύματος καύσωνα που έπληξε το βόρειο τμήμα της χώρας, μέρος του οποίου καλύπτεται από έρημο, καθώς και την πρωτεύουσα των εννέα εκατομμυρίων κατοίκων, κατά τις αρχές (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter).

Ο μεγαλύτερος αριθμός των θυμάτων (64) καταγράφηκε στη βιομηχανική πολιτεία Νουέβο Λεόν (βορειοδυτικά), στα σύνορα με το Τέξας, ανέφερε το υπουργείο Υγείας σε έκθεσή του με ημερομηνία 28η Ιουνίου, αντίτυπο της οποίας περιήλθε στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου χθες Πέμπτη.

Experts say these extreme temperatures are because of a “heat dome,” which happens when a ridge of high pressure builds over an area, trapping air inside. Heat domes are expected to happen more frequently with climate change. #climatechange #heatwave #Mexico #cgtnamerica pic.twitter.com/XxCr6GPQIe

Θερμοκρασία-ρεκόρ 49° Κελσίου καταγράφηκε στην πολιτεία Σονόρα (βορειοδυτικά), κατά την ίδια πηγή. Αυτή την εποχή του χρόνου, οι θερμοκρασίες κυμαίνονται μεταξύ των 30 και των 45 βαθμών Κελσίου κατά μέσον όρο. Οι περισσότεροι θάνατοι οφείλονταν σε θερμοπληξία και αφυδάτωση.

Νέο κύμα καύσωνα ενδέχεται να πλήξει τη χώρα των 127 εκατομμυρίων κατοίκων από αύριο Σάββατο 1η Ιουλίου, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Στο μεταξύ, δεκάδες θανάτους έχει προκαλέσει το φονικό κύμα καύσωνα που πλήττει και τις ΗΠΑ. Ηδη έχουν καταγραφεί 14 θάνατοι σε Τέξας και Λουιζιάνα, ενώ πολλοί πολίτες έχουν πάει στο νοσοκομείο λόγω του συνδυασμού ζέστης και υγρασίας.

🥵 Extremely high «feels like» temperatures are forecast for today and tomorrow around the Gulf of Mexico.

Temperatures around the Texas-Mexico border will be well over 100°F, feeling like 120°F (50°C) in some parts. Animation in Fahrenheit. #CalorExtremo #TXwx pic.twitter.com/3LI29YRUgP

— Zoom Earth (@zoom_earth) June 15, 2023