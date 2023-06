Η Γαλλία βρίσκεται στην τρίτη ημέρα των επεισοδίων που προκλήθηκαν μετά τον θάνατο του ανήλικου στη Ναντέρ, ο οποίος πυροβολήθηκε την Τρίτη 27 Ιουνίου από αστυνομικό επειδή απλά επιχείρησε να αποφύγει έλεγχο.

Ο θάνατος του εφήβου -και οι περιστάσεις του- προκάλεσαν τεράστια συναισθηματική φόρτιση και οργή στη Ναντέρ, ειδικά μετά την δημοσιοποίηση βίντεο που έδειχνε τον τρόπο που συνέβη.

Ακόμα και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε την «ανεξήγητη» και «ασυγχώρητη» πράξη του αστυνομικού.

Έτσι, το βράδυ της Τρίτης ξέσπασαν ταραχές ανάμεσα σε κατοίκους και δυνάμεις επιβολής της τάξης, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Έγιναν δεκαπέντε προσαγωγές, σύμφωνα με απολογισμό που έδωσε η αστυνομική διεύθυνση της περιοχής ως την 02:00 ώρα Ελλάδας. Η αστυνομία έκανε λόγο για «σποραδικά» επεισόδια σε περίχωρα της γαλλικής πρωτεύουσας, αλλά η πραγματικότητα ήταν ότι τα επεισόδια επεκτάθηκαν σημαντικά.

A 17yo boy was murdered in cold blood by cops today in #nanterre #france , for not complying to their orders. #antireport pic.twitter.com/TxJradvtT7

— Blondie (@Nimia82076477) June 27, 2023