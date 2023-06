Η σύζυγος και μητέρα δύο εκ των θυμάτων του μοιραίου υποβρυχίου που καταδύθηκε πάνω από το ναυάγιο του Τιτανικού – του Πακιστανού επιχειρηματία Shahzada Dawood και του 19χρονου γιου του Sulaiman – μιλάει για πρώτη φορά για την τραγωδία που σημάδεψε την οικογένειά της

Η Christine Dawood και η κόρη της Alina επέβαιναν στο μητρικό σκάφος του Titan, το Polar Prince, όταν έφτασε η είδηση ότι είχαν χάσει την επικοινωνία λίγο μετά την έναρξη της καθόδου στις 8 το πρωί της Κυριακής 18 Ιουνίου.

Η έρευνα για τον εντοπισμό και τη διάσωση των επιβαινόντων του Titan κράτησε αρκετά 24ωρα, μέχρι που εντοπίστηκαν τα συντρίμμια του βαθυσκάφους και ανακοινώθηκε επίσημα ο θάνατος των πέντε ανδρών που επέβαιναν σε αυτό. Για την Christine Dawood πάντως, που αρχικά προσπαθούσε να παραμείνει αισιόδοξη, κάθε ίχνος ελπίδας εξανεμίστηκε όταν συμπληρώθηκαν 96 ώρες από την εξαφάνιση του σκάφους, γεγονός που σήμαινε ότι είχε πιθανότατα εξαντληθεί το οξυγόνο στο εσωτερικό του υποβρυχίου. «Τότε ήταν που έχασα την ελπίδα μου και έστειλα μήνυμα στην οικογένειά μου στη στεριά, γράφοντάς τους ότι προετοιμάζομαι για το χειρότερο», είπε μιλώντας στο BBC.

Όπως αποκάλυψε η γερμανικής καταγωγής σύζυγος του Πακιστανού μεγιστάνα, το αρχικό σχέδιο ήταν να πάει η ίδια με τον σύζυγό της για να δουν το ναυάγιο του θρυλικού «Τιτανικού» με το υποβρύχιο της OceanGate. Τελικά όμως το ταξίδι εκείνο ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας.

«Μετά έκανα πίσω και άφησα να συμμετάσχει ο Sulaiman, επειδή το ήθελε πολύ» λέει χαρακτηριστικά. «Όλοι πιστεύαμε ότι απλώς θα τους δούμε να βγαίνουν ξαφνικά στην επιφάνεια, και έτσι το σοκ καθυστέρησε για περίπου 10 ώρες».

H Christine τόνισε ότι 19χρονο γιο της, φοιτητή στο Πανεπιστήμιο Strathclyde, είχε πάρει μαζί του στο βαθυσκάφος έναν κύβο του Ρούμπικ, ελπίζοντας ότι θα έσπαγε το παγκόσμιο ρεκόρ για την επίλυσή του στο μεγαλύτερο βάθος στη θάλασσα. Ο 19χρονος έκανε αίτηση στο Guinness World Records και ο πατέρας του είχε φέρει κάμερα για να απαθανατίσει τη στιγμή.

Μιλώντας για τον γιο της, είπε ότι ο Sulaiman αγαπούσε τον κύβο του Ρούμπικ τόσο πολύ που τον κουβαλούσε μαζί του παντού. Είχε μάθει μόνος του να τον λύνει σε μόλις 12 δευτερόλεπτα.

«Ο Sulaiman έφτιαξε έναν Τιτανικό από Lego 10.000 τεμαχίων. Έκανε αίτηση για το παγκόσμιο ρεκόρ επειδή ήθελε να λύσει τον κύβο του Ρούμπικ στο βαθύτερο σημείο. Κι ενώ η αίτησή του απορρίφθηκε, εξακολουθούσαν να σχεδιάζουν να κινηματογραφήσουν την προσπάθεια, με τον Sulaiman να λέει: «Θα λύσω τον κύβο του Ρούμπικ σε βάθος 3.700 μέτρων κάτω από τη θάλασσα, στον Τιτανικό»»

Christine Dawood wanted to talk to the BBC and pay tribute to the son and husband she lost. #Titan

Longer interview running on @BBCWorld on-air and online

🎥 @robtaylortv @EloiseAlanna pic.twitter.com/q1LW946xpn

— Nomia Iqbal (@NomiaIqbal) June 25, 2023