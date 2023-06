Η Τίνα Τέρνερ πέθανε στις 24 Μαΐου, σε ηλικία 83 ετών, βυθίζοντας στο πένθος την παγκόσμια μουσική σκηνή.

Έφυγε πλήρης ημερών αφήνοντας πίσω της μια τεράστια καριέρα, στίχους που θα σιγοτραγουδάμε και μουσικές στο ρυθμό των οποίων θα λικνιζόμαστε για χρόνια.

Σχεδόν ένα μήνα μετά τον θάνατο της, η αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών απέτισε φόρο τιμής στη «Βασίλισσα του Rock & Roll».

Συγκεκριμένα, σε άρθρο της στο Rolling Stone η Καμάλα Χάρις μίλησε για την επιρροή της τραγουδίστριας στη ζωή της και των μελλοντικών γενεών.

Η ίδια ξεκίνησε το αφιέρωμά της αφηγούμενη ότι η μητέρα της έπαιζε συχνά το «Proud Mary» καθώς μεγάλωνε στο Όκλαντ της Καλιφόρνια, κάτι που την έκανε να χορεύει και να τραγουδάει στο σαλόνι.

Συνέχισε, σημειώνοντας ότι η μουσική της Τέρνερ «μιλούσε μια παγκόσμια γλώσσα» – μια γλώσσα που η ίδια και εκατομμύρια άλλοι μπορούσαν «να καταλάβουν και να ταυτιστούν».

«Τόσα πολλά από τα τραγούδια της είχαν τις ρίζες τους στην ελευθερία, την ατομικότητα και την αυτοδιάθεση – σε μια εποχή που τέτοιες έννοιες ήταν ανύπαρκτες για τις μαύρες καλλιτέχνιδες», έγραψε η Χάρις στο άρθρο της, προτού συνεχίσει να απαριθμεί τις διακρίσεις της τραγουδίστριας, όπως η διπλή της εισαγωγή στο Rock and Roll Hall of Fame και οι νίκες στα Grammy για την ποπ, τη ροκ και την R&B μουσική.

Επίσης, η Χάρις σημείωσε ότι η τραγουδίστρια «ενέπνευσε» πολλούς αντιμετωπίζοντας εμπόδια όπως ο ρατσισμός, ο σεξισμός και η ενδοοικογενειακή βία «με θάρρος και σθένος» εν μέσω της επιτυχίας της.

«Αυτές οι εμπειρίες έγιναν καύσιμο για τα ταξίδια τόσων άλλων – ακροατών τους οποίους ενέπνευσε με τα τραγούδια της για αγώνα και υπέρβαση», εξήγησε.

«Και σήμερα, η ζωή της παραμένει μια απόδειξη για όλους εκείνους που πιστεύουν σε αυτό που μπορεί να είναι, χωρίς να τους βαραίνει αυτό που υπήρξε», πρόσθεσε.

«Tina Turner spoke a universal language. She told stories of love and loss, of triumph and pain, and she told them in ways that people around the globe could understand.» Read a tribute to the Queen of Rock & Roll from Vice President @KamalaHarrishttps://t.co/rjLyAeclNj

— Rolling Stone (@RollingStone) June 19, 2023