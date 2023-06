Μπλεξίματα με τον νόμο έχει ο θετός γιος της Τίνα Τέρνερ, Άικ. Ο 64χρονος συνελήφθη για μικροποσότητα ναρκωτικών λίγες ημέρες πριν η σπουδαία τραγουδίστρια φύγει από τη ζωή στις 24 Μαΐου.

Συγκεκριμένα, ο Άικ Τέρνερ συνελήφθη το Σάββατο 6 Μαΐου, στο Άλβιν του Τέξας. Σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα, η αστυνομία σταμάτησε τον μουσικό σε ένα φανάρι και, κατά τη διάρκεια της έρευνας που ακολούθησε, κατάσχεσε 1,7 γραμμάρια κοκαΐνης, κρακ και μεθαμφεταμίνη.

Επίσης, ο 64χρονος συνελήφθη με την κατηγορία της κατοχής ουσιών και της παραποίησης αποδεικτικών στοιχείων, καθώς προσπάθησε να καταπιεί τα ναρκωτικά πριν συλληφθεί.

«Προσπάθησε να καταναλώσει τα ναρκωτικά πριν οι αστυνομικοί προλάβουν να του τα κατασχέσουν», υπογράμμισε χαρακτηριστικά αστυνομικός που συμμετείχε στην έρευνα.

Το περιοδικό People υπογραμμίζει ότι ο Άικ Τέρνερ βρίσκεται στη φυλακή της κομητείας Μπραζόρια και ότι αδυνατεί να πληρώσει την εγγύηση των 70.000 δολαρίων.

Η σύντροφός του κατηγορείται επίσης για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

