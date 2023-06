Ο Μπόρις Τζόνσον μετά την αποχώρησή του από την πολιτική στον απόηχο του Partygate έχει επιστρέψει στη δημοσιογραφία μέσα από τη στήλη που διατηρεί στη Daily Mail εδώ και περίπου μία εβδομάδα.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας αναφέρθηκε σε ένα από τα φλέγοντα ζήτημα των ημερών που ήταν η τραγική κατάληξη για το υποβρύχιο Titan της OceanGate, το οποίο συνετρίβη ενώ πήγαινε να εξερευνήσει το ναυάγιο του Τιτανικού.

Από τη συντριβή του υποβρυχίου έχασαν τη ζωή τους οι πέντε επιβαίνοντες ο εκατομμυριούχος Χάμις Χάρντινγκ, ένας από τους πλουσιότερους άνδρες του Πακιστάν, Shahzada Dawood μαζί με τον γιο του Sulaiman Dawood, ο διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της OceanGate, Στόκτον Ρας και ο γνωστός Γάλλος Εξερευνητής Πολ Ανρί Ναρζολέ, ο οποίος ειδικευόταν στις καταδύσεις και στην οδήγηση υποβρυχίων σκαφών.

Οι μεγιστάνες που έχασαν τη ζωή τους είχαν πληρώσει 250.000 δολάρια για το συγκεκριμένο ταξίδι, το οποίο απέβη μοιραίο.

Ο Μπόρις Τζόνσον έδωσε μία περιγραφή των σκέψεων του και του τι θα γράψει στο άρθρο του καθώς στο sneak preview βίντεο που δημοσιεύθηκε, εξαίρει τον «ηρωισμό» των προσώπων της τραγωδίας και αναμένεται να εξηγήσει γιατί ο κόσμος χρειάζεται ριψοκίνδυνους ανθρώπους σαν κι αυτούς.

Όπως λέει χαρακτηριστικά το άρθρο του θα είναι σχετικά με «την τραγωδία και τον ηρωισμό του υποβρυχίου του Τιτανικού».

‘The world needs risk-takers like them’.

Coming at 5pm (UK time) today: our columnist @borisjohnson pays tribute to the victims of the Titanic sub tragedy pic.twitter.com/g6U3yJXHbg

— Daily Mail Online (@MailOnline) June 23, 2023