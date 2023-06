Ένας άνδρας εμφανίστηκε στο δικαστήριο σήμερα, Σάββατο (17/6) κατηγορούμενος για τρεις ανθρωποκτονίες, όπως μετέδωσε το BBC, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι και με ένα βαν στο Νότιγχαμ της κεντρικής Αγγλίας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, που άφησε πίσω της τρεις νεκρούς.

Ο Βάλντο Καλοκάνι, ηλικίας 31 ετών,κατηγορείται για την δολοφονία δύο φοιτητών, του Μπάρναμπι Γουέμπερ και της Γκρέις Σάσι Ο’Μάλεϊ Κουμάρ και οι δύο ηλικίας 19 ετών και του Ίαν Ρόμπερτ Κόουτς, 65 ετών, στους οποίους επιτέθηκε με μαχαίρι.

Ο 31χρονος προφυλακίστηκε καθώς εμφανίστηκε στο δικαστήριο για να επιβεβαιώσει μονάχα το όνομά του, δίνοντας ένα ψευδώνυμο, το Άνταμ Μέντες, όπως αναφέρει το BBC.

Ο Καλοκάνι κατηγορήθηκε επίσης για τρεις απόπειρες ανθρωποκτονίας, που σχετίζονται με τρία άτομα που παρασύρθηκαν από το βαν που οδηγούσε μετά την αιματηρή επίθεση.

Πρόκειται να εμφανιστεί εκ νέου στο δικαστήριο του Νότιγχαμ στις 20 Ιουνίου.

Οι δύο νεαροί φοιτητές δολοφονήθηκαν ενώ επέστρεφαν από νυχτερινή τους διασκέδαση. Έπειτα ακολούθησε η δολοφονία του 65χρονου άντρα προκειμένου να του κλέψει το βαν, με το οποίο παρέσυρε τρεις πεζούς.

Ο ένας μάλιστα εκ των τριών βρέθηκε πεσμένος στο πεζοδρόμιο σε κρίσιμη κατάσταση, με τους άλλους δύο να φέρουν πολλαπλά τραύματα.

Η αστυνομία αποκάλυψε προηγουμένως πως ο 31χρονος δράστης ήταν πρώην φοιτητής του Πανεπιστημίου του Nottingham.

Οι τρεις θάνατοι σκόρπισαν τη θλίψη στην πόλη και όχι μόνο.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε συγκινητικές αγρυπνίες στο πανεπιστήμιο την Τετάρτη και στη συνέχεια στην πλατεία στο κέντρο της πόλης την Πέμπτη όπου συγγενείς απευθύνθηκαν στα πλήθη και απέτισαν φόρο τιμής στα αγαπημένα τους πρόσωπα.

