Ένα νέο βίντεο από πάρτι εν μέσω lockdown λόγω κοροναϊού, τα λεγόμενα partygate που σήμαναν την αρχή του τέλους για την ηγεσία του Μπόρις Τζόνσον στη Βρετανία, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο που δημοσιεύει η Mirror, προσωπικό των Συντηρητικών πίνει, χορεύει και ειρωνεύεται τους περιορισμούς που είχαν επιβληθεί για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας.

Τουλάχιστον 24 άτομα ήταν στο πάρτι που διοργανώθηκε για τα Χριστούγεννα το 2020, σε γραφεία των Τόρις, όταν απαγορεύονταν ακόμα και οι επισκέψεις σε συγγενικά σπίτια.

Στο βίντεο που δημοσιεύει το βρετανικό σάιτ, δύο από τους εργαζόμενους χορεύουν μπροστά από μια πινακίδα που γράφει: «παρακαλώ τηρείτε τις αποστάσεις».

🚨 | BREAKING: A first ever video of partygate has been leaked showing the Tories drinking, dancing and LAUGHING at breaking covid rules

“Are you filming this? As long as we’re not steaming that we’re like, bending the rules ahahah” pic.twitter.com/7Rd5E3PMzI

— Politics UK (@PolitlcsUK) June 17, 2023