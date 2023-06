Οργή και έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία προκάλεσε η ενέργεια διαδηλωτών σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Τετάρτη στη Ζυρίχη, οι οποίοι έκαψαν ομοίωμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καθώς και την τουρκική σημαία.

Η αντίδραση από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, ήταν άμεση και έντονη καθώς κλήθηκε ο Ελβετός πρέσβης στην Άγκυρα, Ζαν Ντανιέλ Ρουχ, προκειμένου να του επιδοθεί διάβημα διαμαρτυρίας.

Ο Ελβετός πρέσβης έγινε δεκτός στο υπουργείο Εξωτερικών από τον υφυπουργό και μόνιμο αντιπρόσωπό της Τουρκίας στην Ε.Ε., Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι. Ο Μποζάι σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu κατά τη διάρκεια της συνάντησης διεμήνυσε στον Ελβετό πρέσβη ότι οι επιθέσεις που έχουν ως στόχο τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι ανεπίτρεπτες και δεν πρέπει να γίνονται ανεκτές.

Επίσης, ζήτησε από τον Ελβετό πρέσβη να ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, να εντοπιστούν οι δράστες και να γίνουν γρήγορα οι απαραίτητες ενέργειες.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα οι «προκλήσεις» με στόχο τον Ερντογάν και την τουρκική σημαία έλαβαν χώρα αυτή την εβδομάδα στη μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας τη Ζυρίχη. Τόσο η τουρκική σημαία όσο και ο ομοίωμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάηκαν μπροστά από την τράπεζα UBS από μια ομάδα ακτιβιστών που ονομάζεται «Zurich Revolutionary Strike Collective».

