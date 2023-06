Λουόμενοι στην παραλία Panhandle στην Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών ήρθαν αντιμέτωποι με ένα περίεργο θέαμα όταν δίπλα τους είδαν μια μικρή μαύρη αρκούδα να βουτά στα νερά του Κόλπου του Μεξικού προκειμένου να δροσιστεί.

Το περιστατικό που συνέβη χθες δεν είναι κάτι ασυνήθιστο για την περιοχή, όπως ανέφερε ο Κρις Κέρμπι, καπετάνιος σε τουριστικό σκάφος λέγοντας ότι συχνά βλέπει αρκούδες να κολυμπούν στα δροσερά νερά της θάλασσας.

Video shows a black bear walking out of the ocean into a crowd of beachgoers in Destin, Florida. pic.twitter.com/Xx2xOUQHTr

— CNN (@CNN) June 12, 2023