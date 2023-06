Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος και ευεργέτης Τζορτζ Σόρος μεταβιβάζει τον έλεγχό της αυτοκρατορίας του στον γιο του Αλεξάντερ Σόρος, βασικό μέλημα του οποίου θα είναι να αγωνισθεί κατά της πιθανότητας επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία, σύμφωνα με την Wall Street Journal (WSJ).

Μαύρο πρόβατο των ακραίων συντηρητικών και στόχος αντισημιτικών επιθέσεων, ο Τζορτζ Σόρος άρχισε στην δεκαετία του 1980 την δημιουργία δικτύου ιδρυμάτων (Open society foundations» ή OSF) που επενδύει σε ολόκληρο τον κόσμο για την ενίσχυση πλειάδας σκοπών, από τις μεταρρυθμίσεις στην οικονομία και την δικαιοσύνη μέχρι τα δικαιώματα των μειονοτήτων και των προσφύγων και την ελευθερία της έκφρασης.

Στα 92 του χρόνια αποφάσισε να παραδώσει τα ηνία σε έναν από τους γιους του, τον 37χρονο Αλεξάντερ.

Σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα στην Wall Street Journal, ο διάδοχος του Τζορτζ Σόρος εξηγεί ότι είναι «πιο πολιτικός» από τον πατέρα του και ότι ανησυχεί με την ιδέα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να επανεκλεγεί στον Λευκό Οίκο το 2024.

«Θα ήθελα πολύ το χρήμα να μην παίζει τόσο σημαντικό ρόλο στην πολιτική, αλλά, όσο η άλλη πλευρά το κάνει, θα πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε κι εμείς», δηλώνει ο Αλεξάντερ Σόρος στην WSJ.

Υπό την ηγεσία του, η OSF θα συνεχίσει στον ίδιο δρόμο – υποστήριξη των δημοκρατιών, πολιτικών προσώπων της αμερικανικής αριστεράς, κλπ —αλλά επίσης θα προσθέσει και άλλους στόχους, όπως η υπεράσπιση του δικαιώματος στην άμβλωση και της ισότητας των φύλων.

