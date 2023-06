Οι επαφές του ΝΑΤΟ με την Άγκυρα προκειμένου να δώσει το πράσινο φως για την ένταξη της Σουηδίας στη Συμμαχία, ατόνησαν για ένα διάστημα λόγω των εκλογών στη γειτονική χώρα, αλλά τώρα ξαναρχίζουν με εντατικούς ρυθμούς ενόψει της κρίσιμης Συνόδου Κορυφής την 1η Ιουλίου.

Στο πλαίσιο αυτό ο Γενς Στότλτενμπεργκ αναμένεται να επισκεφθεί την Τουρκία ενώ σε δηλώσεις του τόνισε τη σημασία της συνέχισης του διαλόγου. Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι φωνές που μιλούν για ένα κρίσιμο ορόσημο, καθώς αν παρέλθει η 1η Ιουλίου χωρίς να παρθεί απόφαση ένταξης της Σουηδίας το μήνυμα που θα δοθεί θα είναι ένα μήνυμα κρίσης της Συμμαχίας και όχι αποφασιστικότητας. Χαρακτηριστική είναι η ανάλυση του CNN σήμερα που μιλάει για κίνδυνο το ΝΑΤΟ να δεχθεί ένα ντροπιαστικό πλήγμα εάν η Άγκυρα δεν συναινέσει.

Σε αυτό το κλίμα η δημόσια αντιπαράθεση των υπουργών Εξωτερικών Σουηδίας και Τουρκίας, Τόμπιας Μπίλστρομ και Μεβλούτ Τσαβούσογλου φανερώνει ότι θα χρειαστεί προσπάθεια προκειμένου να επιτευχθεί η συμφωνία.

Μετά τη συνάντηση των ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ, ο Μπίλστρομ έγραψε στο Twitter για ένα «σαφές μήνυμα στην Τουρκία και την Ουγγαρία» με τον Τσαβούσγολου να απαντά ότι αυτό που θα πρέπει να απασχολεί τη Σουηδία είναι η εκπλήρωση των δεσμεύσεών της απέναντι στην Άγκυρα.

«Στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ σήμερα στο Όσλο υπήρξε ισχυρή υποστήριξη από τα κράτη μέλη για την υποψηφιότητα της Σουηδίας και ένα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία και την Ουγγαρία να ξεκινήσει η επικύρωση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ»

«Ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους Σουηδούς φίλους μας! Εκπληρώστε τις δεσμεύσεις σας που απορρέουν από το τριμερές μνημόνιο και λάβετε συγκεκριμένα μέτρα στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας».

A crystal clear message to our Swedish Friends!

Fulfill your commitments arising from Trilateral Memorandum & take concrete steps in the fight against terrorism.

The rest will follow. https://t.co/PS1gpSMyA0

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 1, 2023