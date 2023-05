Οι εκλογές στην Τουρκία θεωρούνται από τις πιο κρίσιμες των τελευταίων ετών στη γειτονική χώρα με τον άνθρωπο που θεωρείται ως ο υψηλότερος στον κόσμο με ύψος 2,51, τον 41χρονο Σουλτάν Κιοσέν να πηγαίνει να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα.

Ο 41χρονος άνδρας μεταφέρθηκε στο εκλογικό τμήμα στην επαρχία του Μαρντίν στην πόλη Ντερίκ της Τουρκίας στην καρότσα ενός μικρού φορτηγού, ενώ ήταν εμφανής η δυσχέρειά του στην κίνηση, καθώς χρειάστηκε μπαστούνι για να περπατήσει.

Μάλιστα χρειάστηκε βοήθεια τόσο για να εισέλθει όσο και για να βγει από το κτίριο.

The tallest man in the world, Sultan Kösen, took a tractor to vote in #TurkeyElections

He is 2.51 cm.#Erdogan #kılıctaroğlu #Secim2023 #turkey pic.twitter.com/DvAMBZ65Jz

