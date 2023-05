Έκρηξη σημειώθηκε πριν λίγο στο κέντρο του Μιλάνου, στην Ιταλία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πολλά οχήματα είναι τυλιγμένα στις φλόγες στην via Pier Lombardo.

H έκρηξη προκλήθηκε από φιάλες αερίου που μετέφερε ένα φορτηγάκι, ενώ η πυρκαγιά που ακολούθησε, επεκτάθηκε σε οχήματα και σε κτίρια στον δρόμο Pier Lombardo, στην πρωτεύουσα της Λομβαρδίας.

Απόρροια της φωτιάς ήταν να καταστραφούν τέσσερα αυτοκίνητα, ένα φαρμακείο και διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας, ενώ εκκενώθηκε και ένα σχολείο.

Σύμφωνα με την ιταλική πυροσβεστική, ένας άνδρας υπέστη έγκαυμα από την έκρηξη. Πρόκειται για τον οδηγό του φορτηγού που μετέφερε φιάλες οξυγόνου και μέσα στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη.

Πριν από λίγο ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής του Μιλάνου, Κάρλο Καρντινάλι, δήλωσε ότι η πυρκαγιά, χάρη στην άμεση παρέμβαση των τριών ομάδων πυροσβεστών, έχει σβήσει και ότι ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου την ώρα αυτή δίνει κατάθεση στις αστυνομικές αρχές.

Παράλληλα, ο δήμαρχος του Μιλάνου, Μπέπε Σάλα, τόνισε στο τηλεοπτικό δίκτυο Sky Italia ότι οι κάτοικοι της περιοχής κλήθηκαν να κρατήσουν κλειστά τα παράθυρα για προληπτικούς λόγους ενώ, ευτυχώς, η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε στο διπλανό δημοτικό σχολείο ούτε στις πολυκατοικίες της περιοχής.

BREAKING VIDEO: SEVERAL VEHICLES ON FIRE AFTER LARGE EXPLOSION IN MILAN ITALY pic.twitter.com/qnqKpdFNw5

Emergency services responding to large explosion in city centre of northern Italy’s Milan; large column of black smoke seen rising above scene…#Italy #italyflussi #Italyexplosion #Milan pic.twitter.com/nEZLBOiqOP

— Sujit Gupta (@sujitnewslive) May 11, 2023