Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στο Κίεβο, ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι σήμερα το πρωί.

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας εκρήξεων στη συνοικία Σολομιάνσκι και άλλοι δύο όταν συντρίμμια UAV κατέπεσαν στη συνοικία Σιατόσιν – και οι δύο βρίσκονται δυτικά από το κέντρο της πόλης –, ανέφερε μέσω Telegram ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.

Πρόσθεσε πως οι εκρήξεις συνεχίζονται στο Κίεβο.

Η στρατιωτική διοίκηση της πόλης έκανε λόγο για καταστροφές εξαιτίας της νέας ρωσικής επιδρομής. Ανέφερε πως αυτοκίνητο πήρε φωτιά «πιθανόν εξαιτίας της πτώσης συντριμμιών» και έκανε επίσης λόγο για πτώση «συντριμμιών σε πολυκατοικία».

Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς ανέφεραν πως άκουσαν πολλές εκρήξεις στο Κίεβο.

Αξιωματούχοι διαβεβαίωσαν ότι η αντιαεροπορική άμυνα απωθεί την νέα επιδρομή.

‼️💥Shooting and new explosions in Kyiv: air defense systems dotted all the roofs of high-rise buildingshttps://t.co/n5oCJ6Ktkr pic.twitter.com/wshojdIIcT

— Zlatti71 (@djuric_zlatko) May 7, 2023