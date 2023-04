Τον Μιχαήλ Μιζίντσεφ τον είχαν αποκαλέσει «Χασάπη της Μαριούπολης», όμως ούτε αυτός γλίτωσε από τον «αποκεφαλισμό» από τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, όπως το Newsweek, ο Ρώσος πρόεδρος τον «καρατόμησε» μόλις επτά μήνες αφού τον είχε διορίσει ως επικεφαλής των πολεμικών επιχειρήσεων της Μόσχας στην Ουκρανία τον Σεπτέμβριο του 2022.

Ο Μιζίντσεφ είναι ένας από αυτούς – αν όχι αυτός που έδωσε την εντολή για τον βομβαρδισμό του θεάτρου στη Μαριούπολη – μια απόφαση που, εν πολλοίς του χάρισε το διαβόητο παρατσούκλι του.

Στην αποπομπή του Μιζίντσεφ από τη θέση του αναφέρονται μια σειρά ΜΜΕ, θυμίζοντας τις φωτογραφίες και τα βίντεο από την επίθεση στο θέατρο της Μαριούπολης. Ο ίδιος είχε δώσει εντολή για αντίστοιχες βάρβαρες επιθέσεις στο Χαλέπι της Συρίας το 2015.

Η πληροφορία για την αποπομπή του Μιζίντσεφ ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τον πολεμικός ανταποκριτή της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης Αλεξάντερ Σλάντκοφ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail.

«(σ.σ. Ο Μιζίντσεφ) είναι φίλος μου», είπε ο Σλάντκοφ και πρόσθεσε: «Τον σέβομαι πολύ. Πώς, τι, για ποιο λόγο (σ.σ. τον απέπεμψε ο Πούτιν ) – είναι δύσκολο να μαντέψει κανείς. Θα μάθουμε στη συνέχεια».

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρχαν αναφορές ότι ο Μιζίντσεφ επιθυμούσε να πάρει τη θέση του υπουργού Άμυνας, Σεργκέι Σοϊγκού.

Colonel-General Mikhail Mizintsev has been removed from the post of Deputy Minister of Defense of the #Russian Federation, Russian «military correspondents» report.

It was he who was behind the barbaric destruction of #Mariupol and the murder of thousands of civilians. pic.twitter.com/cYJ3n7oPx3

— NEXTA (@nexta_tv) April 27, 2023