Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ δήλωσε πως πρόκειται να συναντηθεί με τους ομολόγους του της Συρίας, της Ρωσίας και του Ιράν αύριο, Τρίτη, στη Μόσχα, μετέδωσε το κρατικό τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, εν μέσω προσπαθειών για την αποκατάσταση των σχέσεων ανάμεσα στην Άγκυρα και τη Δαμασκό έπειτα από χρόνια έντασης εξαιτίας του πολέμου στη Συρία.

Σύμφωνα με το Anadolu, ο Χουλουσί Ακάρ δήλωσε πως στη συνάντηση στη Μόσχα θα συμμετάσχουν επίσης οι επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών των εν λόγω χωρών.

Ο Tούρκος υπουργός δήλωσε ακόμη πως στόχος της αυριανής συνάντησης στη Μόσχα είναι να επιλυθούν προβλήματα που προκαλούνται από τον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία και να επιτευχθεί ειρήνη στην περιοχή.

Οι υπουργοί Άμυνας της Συρίας, της Ρωσίας και της Τουρκίας είχαν συναντηθεί το Δεκέμβριο σ’ ένα πρώτο βήμα για την αποκατάσταση των σχέσεων ανάμεσα στη Δαμασκό και την Άγκυρα.

A meeting of defense ministers and intelligence chiefs of Türkiye, Russia, Syria, and Iran will be held in Moscow on Tuesday, Turkish National Defense Minister Hulusi Akar said https://t.co/azKLCUNNA4 pic.twitter.com/s2HAQxHkzG

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) April 24, 2023