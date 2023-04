Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις ευρωπαϊκών και άλλων χωρών με στόχο να απομακρύνουν τους πολίτες τους από το Σουδάν όπου μαίνονται οι συγκρούσεις από το Μεγάλο Σάββατο και μετά.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Ιταλία θα επιχειρήσει να απομακρύνει σήμερα τους πολίτες της από το Σουδάν, όπου εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα μαίνονται φονικές μάχες ανάμεσα στο στρατό και παραστρατιωτικούς, ανακοινώθηκε από το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Η κυβέρνηση θέτει σε εφαρμογή ένα σχέδιο επαναπατρισμού για την ασφάλεια των συμπολιτών μας που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Σουδάν», δήλωσε σήμερα η υφυπουργός Εξωτερικών Μαρία Τριπόντι μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Tgcom24.

Η πληροφορία επιβεβαιώνεται σε μήνυμα που εστάλη από τη μονάδα του υπουργείου για την αντιμετώπιση κρίσεων προς τους Ιταλούς οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι στη σουδανική πρωτεύουσα.

«Εργαζόμαστε για ένα παράθυρο ευκαιρίας για την αναχώρηση από το Χαρτούμ, που θα μπορούσε να λάβει χώρα σήμερα, Κυριακή 23 Απριλίου», αναφέρει η μονάδα κρίσης σ’ αυτό το μήνυμα, το οποίο επικαλείται το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων AGI.

«Το σημείο συγκέντρωσης θα είναι από τώρα ως τις 12:00 στην κατοικία του πρεσβευτή», προσθέτει η εν λόγω μονάδα του ιταλικού ΥΠΕΞ διευκρινίζοντας πως αυτή η επιχείρηση απομάκρυνσης των πολιτών οργανώθηκε σε συνεργασία με το ιταλικό υπουργείο Άμυνας.

Η Ολλανδία συμμετέχει σε μια διεθνή προσπάθεια να απομακρυνθούν ξένοι πολίτες από το Σουδάν, δήλωσε σήμερα ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών Γουόπκε Χόουκστρα.

«Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση αρκετών χωρών για την απομάκρυνση πολιτών από το Σουδάν. Η Ολλανδία συμμετέχει με μια ομάδα από την Ιορδανία. Θα κάνουν ό,τι μπορούν για να απομακρύνουν τους Ολλανδούς από εκεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και με περισσότερη ασφάλεια», έγραψε ο Χόουκστρα στο Twitter.

Er is een operatie van verschillende landen bezig om landgenoten te evacueren uit Sudan. Ook Nederland doet hieraan mee met een team van @MinBZ en @Defensie in Jordanië. Zij gaan hun uiterste best doen om Nederlanders zo snel en veilig mogelijk op te halen. 1/2 pic.twitter.com/6Y9ggV0PSX

— Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) April 23, 2023