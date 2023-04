Εκρήξεις και πυρά συγκλόνισαν σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες την πρωτεύουσα του Σουδάν, το Χαρτούμ, πρώτη ημέρα της γιορτής Έιντ αλ Φιτρ, που σηματοδοτεί το τέλος του Ραμαζανιού, παρά τις ελπίδες του ΟΗΕ για κατάπαυση του πυρός.

Πριν ξημερώσει, όπως κάθε πρωί μετά την 15η Απριλίου, πυρά και αεροπορικές επιδρομές ακούστηκαν στην πρωτεύουσα του Σουδάν.

«Τη νύκτα (…) πολλές συνοικίες του Χαρτούμ βομβαρδίστηκαν και εξακολουθούν να γίνονται στόχος βομβαρδισμών ενώ μαίνονται συγκρούσεις μεταξύ του στρατού και των παραστρατιωτικών των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF-ΔΤΥ)», επεσήμανε σήμερα το πρωί το συνδικάτο των γιατρών.

THEY KILLED MY FRIENDS

Heartbreaking stories are emerging from the devastating violence in Sudan. Here, a young boy describes how bombs have killed his friends, and pleads for the fighting to stop.#Khartoum #Sudan pic.twitter.com/860rYatWjT

