Η κυβέρνηση της Εσθονίας ανήγγειλε χθες Πέμπτη την προσεχή παράδοση νέας στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, ενόψει της συνόδου σήμερα στην αμερικανική βάση Ράμσταϊν στη Γερμανία για την χορήγηση περαιτέρω υποστήριξης στο Κίεβο από τη Δύση (στη φωτογραφία αρχείου από Embassy of the Republic of Estonia in Ukraine, επάνω, αποστολή οβιδοβόλων της Εσθονίας στην Ουκρανία).

Οβίδες των 155 χιλιοστών

Το νέο πακέτο συμπεριλαμβάνει οβίδες για στοιχεία του πυροβολικού με διαμέτρημα 155 χιλιοστών, σύμφωνα με το υπουργείο Αμυνας στο Ταλίν.

Πρόκειται για την εσθονική συμβολή στο εγχείρημα της ΕΕ να προμηθεύσει την Ουκρανία με 1 εκατομμύριο οβίδες για το πυροβολικό της.

Ακόμη, η Εσθονία θα στείλει εξοπλισμό νυχτερινής όρασης και πυρομαχικά για ατομικό οπλισμό στρατιωτών, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Το νέο πακέτο των ΗΠΑ

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε προχθές Τετάρτη την αποστολή νέας στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, αξίας 325 εκατομμυρίων ευρώ.

Το πακέτο περιλαμβάνει κυρίως πυρομαχικά για τους αυτοκινούμενους εκτοξευτήρες πολλαπλών πυραύλων HIMARS και άλλα στοιχεία του πυροβολικού, είπε η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας Καρίν Ζαν-Πιερ σε δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, τα είδη αυτά θ’ αντληθούν από τα αποθέματα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Πρόκειται για το τριακοστό έκτο πακέτο βοήθειας που ανακοινώνεται από την Ουάσιγκτον αφότου εισέβαλε ο ρωσικός στρατός στην ουκρανική επικράτεια, τον Φεβρουάριο του 2022.

Patriot από τη Γερμανία

Προχθές έγινε επίσης γνωστό ότι η Γερμανία παρέδωσε στην Ουκρανία συστοιχία του προηγμένου συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, αμερικανικής κατασκευής, για να βοηθήσει το Κίεβο ν’ αμυνθεί έναντι των συχνών πυραυλικών πληγμάτων της Ρωσίας.