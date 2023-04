Ο Παύλος Γερουλάνος επέλεξε τον λογαριασμό του στο Facebook για να πει το τελευταίο αντίο στην αδερφή του Δέσποινα η οποία «έφυγε» το απόγευμα της Τρίτης μετά από ολιγοήμερη νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας ιδιωτικού θεραπευτηρίου της Αθήνας, με λοίμωξη του αναπνευστικού.

H συγκινητική ανάρτηση

«Αντίο αδελφούλα μου… Σ´ αγαπώ πολύ. Αντίο», έγραψε στην ανάρτησή του ο κ. Γερουλάνος την οποία συνόδευσε με το τραγούδι The Host of Seraphim του συγκροτήματος Dead can dance. Η κηδεία της Δέσποινας Γερουλάνου θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο και στη συνέχεια η σορός της θα αποτεφρωθεί.

Η περιπέτεια της υγείας με το αυτοάνοσο νόσημα

Η υγεία της Δέσποινας Γερουλάνου κλονίστηκε μετά τον θάνατο του πολυαγαπημένου της συζύγου, το 2019, οπότε και άρχισε να ταλαιπωρείται από τα συμπτώματα μιας αυτοάνοσης ασθένειας, της ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης η οποία και κατέστησε ιδιαίτερα ευπαθή τον οργανισμό της.

Παρόλα αυτά δεν δίστασε να αναλάβει τον εξαιρετικά απαιτητικό ρόλο της Προέδρου της διοργάνωσης «2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» η οποία έκανε την λαμπερή τελετή έναρξή της το πρώτο Σαββατοκύριακο του Φεβρουαρίου συγκεντρώνοντας ιδιαίτερα θετικά σχόλια από όσους την παρακολούθησαν σε Ελλάδα και εξωτερικό. Δυστυχώς δεν πρόλαβε να δει το τελευταίο της, γιγαντιαίο αυτό εγχείρημα να ολοκληρώνεται.