Οι αρχές της Βόρειας Κορέας διεξήγαγαν χθες Κυριακή τελετή εορτασμού της αποπεράτωσης 10.000 νεόδμητων σύγχρονων κατοικιών στη νέα συνοικία Χουασόνγκ της Πιονγιάνγκ (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter), μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Ο ηγέτης της χώρας Κιμ Γιονγκ Ουν παρέστη στην τελετή, όπως και αρκετοί άλλοι κορυφαίοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού του Κιμ Τοκ Χουν, κατά την ίδια πηγή.

Η τελετή έγινε δυο μήνες αφού ο κ. Κιμ έβαλε τον Φεβρουάριο τα θεμέλια νέου οικιστικού έργου, που το KCNA έγραψε πως θα πρόκειται για «πολυτελή δρόμο του σοσιαλισμού γεμάτο ανθρώπινη ευτυχία».

NEW: Kim Jong Un cut the ribbon to open the first-stage of the newly built Hwasong District in Pyongyang.

– Thousands and thousands of people assembled for the ceremony, pictures indicate;

– Fellow attendees included: Jo Yong Won and Choe Ryong Hae.

More soon @nknewsorg pic.twitter.com/guUJ9bNRSv

— NK NEWS (@nknewsorg) April 16, 2023