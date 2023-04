Η Μόσχα εκτίμησε σήμερα ότι η διαρροή διαβαθμισμένων αμερικανικών εγγράφων για τη σύγκρουση στην Ουκρανία ενδέχεται στην πραγματικότητα να είναι «σκόπιμη» και «πλαστή» και να έχει στόχο να ξεγελάσει τη Ρωσία.

Σε αυτό το στάδιο «δεν έχουμε άποψη (…) Πιθανόν να είναι ‘fake’, μια σκόπιμη τοξική ενέργεια», σχολίασε ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ.

«Με δεδομένο ότι οι ΗΠΑ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύγκρουσης (στην Ουκρανία) και ότι στην πραγματικότητα διεξάγουν έναν υβριδικό πόλεμο εναντίον μας, τέτοιες μέθοδοι είναι πιθανές με στόχο να εξαπατήσουν τον εχθρό, δηλαδή την Ομοσπονδία της Ρωσίας», πρόσθεσε.

⚡️Leakage of documents in US may be fake, deliberate stuffing, associated with an attempt to mislead – Russian Deputy FM Ryabkov. pic.twitter.com/Zy8JOC8csw

