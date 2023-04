Κάθε δράση του ΥΓΕΙΑ έχει ως απώτερο στόχο τη δημιουργία αξίας για τους ανθρώπους, τους εργαζόμενους του, την κοινωνία και το περιβάλλον. Έτσι, με φροντίδα, ενσυναίσθηση, και ιατρική αριστεία έχει καταφέρει να μετακυλήσει την υποστήριξη που έχει λάβει όλα αυτά τα χρόνια σε όσα έχουν αξία. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο έχει λάβει πολλαπλές βραβεύσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και βιώσιμης ανάπτυξης. Χαρακτηριστικό, άλλωστε, παράδειγμα υπεύθυνου εταιρικού πολίτη αποτελούν τα δύο τελευταία χρόνια, στη διάρκεια των οποίων το ΥΓΕΙΑ έχει διακριθεί σε πολλαπλές περιστάσεις για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που υλοποιεί.

Συγκεκριμένα, το ΥΓΕΙΑ έχει λάβει 2 συνεχόμενες χρονιές «Χρυσό» βραβείο από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης για τις επιδόσεις του στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Μία διάκριση, η οποία τοποθετεί τον οργανισμό ανάμεσα στις καλύτερες εταιρείες της χώρας, σχετικά με τις πρακτικές Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης που εφαρμόζει, σύμφωνα με τα κριτήρια του Εθνικού Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης (CR Index) και του CRI Pass.

Ταυτόχρονα, για 3 συνεχόμενες χρονιές έχει διακριθεί ως μία από τις πιο «Βιώσιμες Εταιρείες» της Ελλάδας. Το 2022, αποτέλεσε μέρος της ηγετικής κοινότητας των 31 «The Most Sustainable Companies in Greece 2022», λόγω της προσήλωσής του στην εφαρμογή ενός βιώσιμου αναπτυξιακού παραδείγματος με γνώμονα τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον. Καθώς άλλωστε το ΥΓΕΙΑ μένει πιστό στην υπόσχεση του για συνέπεια και υπευθυνότητα σε ένα καλύτερο και βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2020 αλλά και το 2021 βρέθηκε ανάμεσα στις 25 «Most Sustainable Companies in Greece 2020».





Παράλληλα, το ΥΓΕΙΑ αναδείχθηκε το 2021 ως μία από τις 17 πιο δυναμικές επιχειρήσεις από τον θεσμό Βραβείων Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Growth Awards», τα οποία οργανώθηκαν από την Eurobank και την Grant Thornton, ένας θεσμός που αναδεικνύει τις επιχειρήσεις που συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός ανθεκτικού ελληνικού οικονομικού τοπίου μέσα από τη σταθερά ανοδική τους πορεία τα τελευταία έτη, τις βέλτιστες πρακτικές, και την προσαρμοστικότητα τους.

Τα βραβεία Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας του ΥΓΕΙΑ δεν σταματούν εκεί, καθώς δύο συναπτά έτη, το 2021 και το 2022 βραβεύτηκε από τα Bravo Sustainability Awards που διοργανώθηκαν από το QualityNet Foundation (QNF), τον θεσμό που επιβραβεύει τις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και που συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της Ελλάδας του Αύριο. Το 2022 βραβεύτηκε στον πυλώνα Bravo market για την πολιτική προμηθειών που εφαρμόζει το ΥΓΕΙΑ, ενώ το 2021 διακρίθηκε για τη δράση «Καλή υγεία για καλύτερη ζωή», η οποία στόχευσε στην ενημέρωση, αφύπνιση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, και ειδικότερα των μαθητών, για την υιοθέτηση υπεύθυνων πρακτικών που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Αξίζει να σημειωθεί, πως ο Όμιλος Hellenic Healthcare (HHG), στον οποίο ανήκει το ΥΓΕΙΑ, τιμήθηκε, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, με την Ασημένια Διάκριση από τον EcoVadis (2022-2023), τον κορυφαίο οργανισμό αξιολόγησης εταιρικής Βιωσιμότητας παγκοσμίως. Πρόκειται για μία ιδιαιτέρως τιμητική διάκριση, η οποία αποδεικνύει την προσήλωση και συνεχή βελτίωση του Ομίλου HHG και στους τρεις πυλώνες του ESG: Περιβάλλον (Environment), Κοινωνία (Social) και Εταιρική Διακυβέρνηση (Governance). Επιπλέον, αυτή η βράβευση αποδεικνύει πως οι ενέργειες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Ομίλου HHG ξεπερνούν τα ελληνικά σύνορα, οδηγώντας τον ανάμεσα στο 10% των κορυφαίων εταιρειών παγκοσμίως σε υπηρεσίες παροχής υγείας.

Το ΥΓΕΙΑ συγκαταλέγεται δικαίως, λοιπόν, ανάμεσα στις εταιρείες που διαμορφώνουν το τοπίο της βιώσιμης ανάπτυξης στη χώρα μας αλλά και που στέκονται δίπλα στον Άνθρωπο και την κοινωνία. Άλλωστε, ο σκοπός του σε αυτά τα 52 χρόνια λειτουργίας είναι η προσφορά και η φροντίδα. Βασιζόμενοι σε αυτούς τους κατευθυντήριους άξονες, ο οργανισμός θα συνεχίσει να εξελίσσεται και να αποτελεί μία εταιρεία-πρότυπο για το ελληνικό επιχειρείν.