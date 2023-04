Επίθεση κατά του Κέβιν Σόρμπο, που υποδυόταν τον «Ηρακλή» στη γνωστή αμερικανική σειρά, εξαπέλυσε μέσω του Twitter η διάσημη ηθοποιός Λούσυ Λόουλες, γνωστή για τον ρόλο της ως «Ζήνα».

Λόγος τα τρανσφοβικά σχόλια του ηθοποιού σε ανάρτησή του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το fandomwire.com, ο Σόρμπο είχε κάνει μια δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου ισχυριζόταν ότι τα τρανς άτομα ήταν ψυχικά άρρωστα και ότι αν τους επιτρέψουμε να χρησιμοποιήσουν το μπάνιο της επιλογής τους, αυτό θα οδηγούσε σε χάος.

Κάποιες από τις αναρτήσεις του διαγράφηκαν, ωστόσο, η «Ζήνα» έκανε retweet ένα από τα σχόλιά του και του απάντησε το εξής: «Εσύ που έχεις ΟΛΑ, γιατί πρέπει να πατάς στα τρανς άτομα για να νιώσεις ψηλότερος;».

P(nut), you who have EVERYTHING, why do you have to stomp on Transpeople to make yourself feel taller?#voidinside — Lucy Lawless (@RealLucyLawless) April 3, 2023

Υποστηρικτής του Τραμπ

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η Λόουλες σχολιάζει έντονα τα tweets του Σόρμπο, αφού στο παρελθόν, σχολίασε μία ανάρτησή του για την εισβολή στο Καπιτώλιο από οπαδούς του Τραμπ.

Ο 64χρονος ηθοποιός είναι γνωστός υποστηρικτής του πρώην προέδρου και, μάλιστα, τις τελευταίες μέρες επανήλθε με tweets υπέρ του, με αφορμή τις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν.

Trump was guilty the second he ran for president, they just can’t figure out for what yet. — Kevin Sorbo (@ksorbs) April 4, 2023

Trump 2024. — Kevin Sorbo (@ksorbs) April 5, 2023