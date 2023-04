Οι ιδιοκτήτες γατών στην πόλη Κεντ της Αγγλίας αντιμετωπίζουν ένα «περίεργο» και «ανησυχητικό» πρόβλημα. Κάποιος, κάπου, στοχεύει τα κατοικίδια ζώα τους και ξυρίζει τυχαία μέρη της γούνας τους.

Η Emma Collins παρατήρησε πως η γάτα της με το όνομα Goose επιστρέφοντας από μια ημερήσια εξερεύνηση στους δρόμους της παραθαλάσσιας πόλης Whitstable, ακριβώς στη μέση του μετώπου της υπήρχε μια λεπτή, ξυρισμένη γραμμή, που άφηνε το δέρμα της εκτεθειμένο.

«Ήταν σαν κάποιος να έστελνε κάποιο μήνυμα»

Ενώ η γάτα φαινόταν κατά τα άλλα άθικτη, η Collins περιέγραψε το περιστατικό ως ανησυχητικό. «Ήταν περίεργο… ήταν σχεδόν σαν κάποιος να έστελνε ένα μήνυμα – ήταν ανησυχητικό», είπε σε συνέντευξή της την Πέμπτη. «Αν μπορείς να ξυρίσεις μια γάτα, τι θα κάνεις στη συνέχεια;» αναρωτήθηκε εμφανώς ανήσυχη.

Σύμφωνα με τη Washington Post, τουλάχιστον 80 κατοικίδια φέρεται να έχουν ξυριστεί σε διάφορα σημεία του σώματός τους από πέρυσι, σύμφωνα με μια φιλανθρωπική οργάνωση ζώων που χαρτογραφεί τις επιθέσεις για να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες να προστατευτούν.

Τα περίεργα περιστατικά έχουν λάβει ευρεία κάλυψη, με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης να αποκαλούν τον άγνωστο δράστη «Phantom cat shaver».

Η πλειονότητα των επιθέσεων έχει αναφερθεί στη νότια κομητεία του Κεντ, αν και η φιλοζωική οργάνωση έχει επίσης καταγράψει επιθέσεις στο Λονδίνο και βόρεια ως το Αμπερντίν της Σκωτίας.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυξάνεται η ανησυχία στις τοπικές ομάδες του Facebook, οι οποίες είναι γεμάτες με σχόλια από ανήσυχους ιδιοκτήτες και εικόνες που δείχνουν τα αιλουροειδή με φαλακρά μπαλώματα. Μερικές γάτες έχουν ξυριστεί στα πόδια τους, άλλες στην πλάτη ή στο στομάχι τους.

Ορισμένοι ιδιοκτήτες έχουν αναφέρει πως οι γάτες τους έχουν τραυματιστεί, ενώ όσων δεν έχουν πέσει θύματα εξακολουθούν να είναι πιο ανήσυχοι ή να φοβούνται.

«Η γάτα μου επέστρεψε με ένα νύχι λιγότερο όταν ξυρίστηκε και δεν άφηνε κανέναν να την αγγίξει για μέρες όταν γύριζε σπίτι», έγραψε ένας χρήστης.

Το 70% των γατών έχει πρόσβαση στην ύπαιθρο

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι συνηθισμένο να αφήνουν τις γάτες να βγαίνουν έξω για να απολαύσουν τον καθαρό αέρα και να περιπλανηθούν ελεύθερα.

Περίπου το 70 τοις εκατό των βρετανικών γατών πιστεύεται ότι έχουν πρόσβαση στην ύπαιθρο. Ωστόσο μετά τις περίεργες επιθέσεις που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα, οι ιδιοκτήτες δηλώνουν πως πλέον θα τις κρατάνε στο σπίτι.

Το Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), μια βρετανική φιλανθρωπική οργάνωση αφιερωμένη στην καλή διαβίωση των ζώων, δήλωσε την Πέμπτη ότι οι γάτες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες λόγω της τάσης τους να εξερευνούν γειτονιές.

«Θα παροτρύναμε όλους τους ιδιοκτήτες των οποίων οι γάτες έχουν πέσει θύματα να κλείσουν ραντεβού με τον κτηνίατρό τους. Μια κτηνιατρική εξέταση θα καθορίσει εάν αυτή η γάτα έχει υποστεί σωματικούς τραυματισμούς, είτε πρόκειται για κοψίματα και εκδορές από το ξύρισμα είτε για άλλους τραυματισμούς», δήλωσε η Samantha Watson, επιστημονική υπεύθυνη και ειδικός σε γάτες στο RSPCA.

«Οι ιδιοκτήτες γατών θα πρέπει επίσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο να αναφέρουν το περιστατικό στην αστυνομία καθώς το ξύρισμα μιας γάτας θα μπορούσε να θεωρηθεί εγκληματική ενέργεια», πρόσθεσε η Watson.

Δεν είναι σαφές εάν τα αναφερόμενα περιστατικά παραβιάζουν νόμους. Σύμφωνα με τη νομοθεσία για την καλή διαβίωση των ζώων του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι αδίκημα να «προκαλούμε περιττό πόνο» σε οικόσιτα ζώα.

«Σκληρές και παράλογες οι επιθέσεις»

Η Natasha McPhee, η οποία διευθύνει τη φιλανθρωπική οργάνωση Animals Lost and Found με έδρα το Κεντ, δήλωσε την Πέμπτη ότι οι επιθέσεις ήταν «σκληρές και παράλογες».

Μάλιστα δήλωσε πως δεν πιστεύει πως όλες αυτές οι επιθέσεις γίνονται από ένα άτομο.