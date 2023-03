Ήταν το 2019 που ο πολυεκατομμυριούχος μεγαλοτραπεζίτης της Goldman Sachs, Danny Truell, έφυγε από τη ζωή στα 55 του χρόνια. Έκτοτε η Magdalena Zalinska βρισκόταν σε διαμάχη με τον αδελφό του και την οικογένειά του.

Ο μεγαλύτερος αδελφός του Danny Truell, Edi, την κατηγορούσε πως του είχε αποσπάσει 4 εκατομμύρια λίρες στη διάρκεια της σχέσης τους. Αποφάσισαν με τον John Hatchard μάλιστα να κινηθούν νομικά εναντίον της Πολωνής ερωμένης του και ιδιοκτήτριας νυχτερινού κέντρου διασκέδασης.

Ο θάνατος της 44χρονης Magdalena Zalinska, χωρισμένης μητέρας δύο παιδιών, έρχεται να εντείνει το μυστήριο. Η Magdalena βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο νότιο Λονδίνο, με τον θάνατό της να μην αντιμετωπίζεται ως ύποπτος. Χαρακτηρίστηκε ωστόσο απροσδόκητος.

Η διαζευγμένη μητέρα δύο παιδιών βρισκόταν στο επίκεντρο της δικαστικής διαμάχης με την οικογένεια του εκατομμυριούχου πρώην τραπεζίτη Danny Truell. Η Magdalena επέμενε ότι είχαν σχέση από το 2004, με την οικογένειά τη να τη χαρακτηρίζει υποτιμητικά «call girl».

Υποστήριζαν ότι είχε καταφέρει να του αποσπάσει 4 εκατομμύρια λίρες, καθώς και το διαμέρισμα στο νότιο Λονδίνο όπου τελικά βρέθηκε νεκρή. Έκαναν λόγο για «αδικαιολόγητη επιρροή» της Magdalena Zalinska στη ζωή του Danny Truell.

Η υπόθεση επρόκειτο να εκδικαστεί στο Ανώτατο Δικαστήριο το επόμενο έτος μετά από πολλές παρατεταμένες ακροάσεις. Οι δικηγόροι που εκπροσωπούσαν τον Edi Truell και τον John Hatchard αμφισβητούσαν την περίεργη σχέση της Magdalena Zalinska με τον Danny Truell.

Από την πλευρά της, η Magdalena Zalinska επέμενε για μια ρομαντική σχέση που κράτησε 14 χρόνια. Ο απροσδόκητος θάνατός της έρχεται εν μέσω μιας πικρής δικαστικής διαμάχης με τους συγγενείς του Danny Truell. Το πτώμα της ανακαλύφθηκε στις 4 το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου.

Former Polish lover of deceased Wellcome Trust CIO and Goldman Sachs investment banker Danny Truell found dead.@RealGeorgeWebb1 https://t.co/Hm11VkI7lv

— The Grinch That Tried To Warn You (@ShoreProgress) March 17, 2023