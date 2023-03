Στιγμές τρόμου έζησαν οι Λος Άντζελες Κλίπερς κατά τη διάρκεια της πτήσης τους προς το Ντένβερ στις 25 Φεβρουαρίου, όταν κεραυνός χτύπησε το τσάρτερ τους. Μάλιστα, ο Μπόουνς Χάιλαντ πίστεψε ότι θα πεθάνει.

Ο κεραυνός χτύπησε το αεροσκάφος τους πάνω από τον Ειρηνικό, δευτερόλεπτα μετά την απογείωσή τους από το αεροδρόμιο του Λος Άντζελες.

Το αεροσκάφος άρχισε να τρέμει και ένας δυνατός κρότος ακούστηκε. Σύμφωνα με το ESPN, κάποιοι από το πλήρωμα του αεροπλάνου είδαν μια λάμψη, ο κινητήρας σταμάτησε για λίγα δραματικά δευτερόλεπτα, προτού ξαναξεκινήσει.

The Clippers’ charter plane got struck by lightning on their way to Denver on Feb. 25 😳, per @NotoriousOHM

“The plane dropped in altitude several times and shrieks could be heard from passengers in what some staffers called one of the worst moments they’ve experienced on a… https://t.co/Map7Lwuwdf pic.twitter.com/I8AHmFzzAH

— NBACentral (@TheNBACentral) March 15, 2023