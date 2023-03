Όταν ο αληθινός κ. Tesla, Μάρτιν Έμπερχαρντ, αποκάλυψε πρόσφατα ότι ο Έλον Μασκ του πήρε την εταιρεία, γιατί δεν άντεχε ούτε δευτερόλεπτο χωρίς τους προβολείς της δημοσιότητας ολοκληρωτικά στραμμένους πάνω του, μάλλον είχε δίκιο.

Γιατί πως αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί ότι μετά την Space X και τα σχέδια του να αποικίσει στον πλανήτη Άρη, ο Νοτιοαφρικανός επιχειρηματίας, που φέτος κούρασε άπαντες με την εξαγορά του Twitter, το μετάνιωμα της απόκτησης του, τις εκατοντάδες άδικες απολύσεις αποφάσισε να δημιουργήσει μια πόλη με την υπογραφή του στις εγκαταστάσεις του στο Τέξας, η οποία και θα λέγεται «Snailbrook».

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα της Wall Street Journal, η πόλη θα χτιστεί περίπου 50 χιλιόμετρα από το Όστιν, την πρωτεύουσα της Πολιτείας, και πλησίον της μεγάλης έκτασης όπου γίνονται οι πυραυλικές δοκιμές της SpaceX.

Σε μικρή απόσταση βρίσκεται και μια άλλη εταιρεία του Μασκ, η Boring Company, που ειδικεύεται στην κατασκευή σηράγγων.

Ο ιδιοκτήτης των SpaceX, Tesla και Twitter εμπνεύστηκε αυτό το όνομα από τη μασκότ της τελευταίας, ένα σαλιγκάρι που λέγεται Gary.

Reports suggest the billionaire wants to build his own town near SpaceX and Tesla facilities in Texas https://t.co/KPuLDfI5RC

— Sky News (@SkyNews) March 10, 2023