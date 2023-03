Μία από τις πιο όμορφες γυναίκες του κόσμου, η Αντριάνα Λίμα, θα είναι πρέσβειρα της FIFA, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Το εντυπωσιακό super model αναλαμβάνει Παγκόσμια Πρέσβειρα Φιλάθλων (Global Fan Ambassador) και θα κάνει την πρώτη της επίσημη εμφάνιση με το νέο της ρόλο, απόψε στο Παρίσι. Η Βραζιλιάνα θα παρουσιάσει το «FIFA Fan» κατά τη διάρκεια της τελετής για τη βράβευση των κορυφαίων του 2022.

Introducing the first FIFA Global Fan Ambassador 🙌

In this role, @AdrianaLima will develop, promote and participate in several global initiatives involving fans from all over the world!

— FIFA (@FIFAcom) February 27, 2023