Η Λίβερπουλ ηττήθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στο «Άνφιλντ» με το βαρύ 5-2, κάτι που επηρέασε ψυχολογικά και τον Τζορτζ Πάπας, ο οποίος την υποστηρίζει ένθερμα, όπως μπορεί εύκολα να καταλάβει κάποιος με μια ματιά στα σόσιαλ μίντια του παίκτη.

Ο γκαρντ του Ολυμπιακού μετά το χθεσινό (21/2) ματς αποφάσισε να ανοίξει… βεντέτα με τον Λούκα Ντόντσιτς! Γιατί; Προφανώς επειδή ο Σλοβένος είναι υποστηρικτής της «βασίλισσας» από την στιγμή που έχει φορέσει τη φανέλα της.

Ο σούπερ σταρ των Ντάλας Μάβερικς έκανε μια ανάρτηση στο Twitter γράφοντας: «Ζήτω η Μαδρίτη και τίποτα άλλο», με τον Πάπας να μην… αντέχει και να απαντά αναφέροντας: «Από εδώ και στο εξής είμαστε εχθροί», προφανώς με αρκετή δόση χιούμορ, ωστόσο τα σχόλια από κάτω ήταν αποθεωτικά.

We are now enemies https://t.co/MURnDZ3BCR

— george papas (@gpapas35) February 21, 2023