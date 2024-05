Ο Σφαιρόπουλος θέλει τον Λόιντ στον Ερυθρό Αστέρα (pic)

Μετά την κατάκτηση της Αδριατικής Λίγκας με «σκούπα» απέναντι στην Παρτίζαν, ο Ερυθρός Αστέρας κοιτά το μέλλον του και ήδη αναζητά στην αγορά για την ενίσχυσή του. Μία από τις επιλογές που εξετάζει ο Γιάννης Σφαιρόπουλος και οι συνεργάτες του είναι η απόκτηση του Τζόρνταν Λόιντ ο οποίος μένει ελεύθερος από τη Μονακό.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στη Σερβία οι «ερυθρόλευκοι» είχαν μάλιστα μια πρώτη επαφή με τον παίκτη και τον εκπρόσωπό του, η οποία πήγε αρκετά καλά, με τη συμφωνία να μοιάζει πιθανή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Θυμίζουμε πως ο Λόιντ γνωρίζει πολύ καλά τον Ερυθρό Αστέρα αφού είχε αγωνιστεί εκεί την περίοδο 2020-21, πριν μετακομίσει στη Ζενίτ, ενώ από το 2022 φορά τα χρώματα των Μονεγάσκων

Ο Λόιντ φέτος στην Euroleague είχε μέσο όρο 10.4 πόντους, με 2.7 ριμπάουντ, 2.0 ασίστ και 8.8 πόντους στο σύστημα αξιολόγησης της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Το καλύτερο παιχνίδι του ήταν κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια, όπου είχε 24 πόντους.

