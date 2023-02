Ο Τζο Μπάιντεν την έφερε στον Βλαντιμίρ Πούτιν και ο τελευταίος το φυσάει και δεν κρυώνει…

O Λευκός Οίκος ενημέρωσε το Κρεμλίνο για την πρόθεση του Τζο Μπάιντεν να επισκεφθεί το Κίεβο λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για την Ουκρανία, καθώς άρχισαν να αποκαλύπτονται οι λεπτομέρειες για το πώς ο Αμερικανός πρόεδρος πραγματοποίησε το υψηλού προφίλ διπλωματικό πραξικόπημα.

Η επίσκεψη του Μπάιντεν, που σχεδιάστηκε σχολαστικά για αρκετούς μήνες από έναν στενό κύκλο ανώτατων συμβούλων, χαρακτηρίστηκε ως «πρωτοφανής στη σύγχρονη εποχή» από τον σύμβουλό του σε θέματα εθνικής ασφάλειας, Τζέικ Σάλιβαν, με την αιτιολογία ότι ήταν η πρώτη φορά που ένας πρόεδρος των ΗΠΑ επισκεπτόταν «την πρωτεύουσα της χώρας που βρίσκεται σε πόλεμο, όπου ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών δεν ελέγχει τις κρίσιμες υποδομές».

«Ενημερώσαμε τους Ρώσους ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν θα ταξιδέψει στο Κίεβο», δήλωσε ο Σάλιβαν, σύμφωνα με τον Guardian.

«Το κάναμε μερικές ώρες πριν από την αναχώρησή του για να αποφευχθούν συγκρούσεις και εξαιτίας της ευαίσθητης φύσης αυτών των επικοινωνιών δεν θα υπεισέλθω στο πώς ανταποκρίθηκαν ή ποια ήταν η ακριβής φύση του μηνύματός μας, αλλά μπορώ να επιβεβαιώσω ότι δώσαμε αυτή την ειδοποίηση».

Ο Μπάιντεν πέρασε στην Ουκρανία περίπου στις 22:00 το βράδυ της Κυριακής, έχοντας επιβιβαστεί ήσυχα σε ένα τρένο στην πολωνική πόλη Πρζέμισλ.

Η αυτοκινητοπομπή του πλησίασε το βαγόνι από το πλάι, επιτρέποντάς στον Αμερικανό πρόεδρο να επιβιβαστεί χωρίς να τον δει κανείς. Οι άνδρες ασφαλείας του κατέλαβαν τα περισσότερα από τα 8 βαγόνια του τρένου.

Σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο που τον συνόδευε, το ταξίδι στη διάρκεια της νύχτας ήταν ομαλό με μερικές μόνο στάσεις, εκ των οποίων τουλάχιστον ήταν για να επιβιβαστούν περισσότεροι άνδρες ασφαλείας.

Footage of Joe #Biden‘s historic visit to the warring capital of #Ukraine.

Meanwhile, #Putin did not even dare to approach the front line during the entire war. pic.twitter.com/rzu7jHm0vH

— NEXTA (@nexta_tv) February 20, 2023