Δείτε αυτήν την εβδομάδα στην ΕΡΤ3 το φιλμ «Μια Ημέρα, Ένας Έρωτας» μια από τις πιο φιλόδοξες ταινίες του Φράνσις Φόρντ Κόπολα και τη δραματική κομεντί, «Paris», από τον βετεράνο της γαλλικής ρομαντικής κομεντί, Σεντρίκ Κλαπίς.

Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου

23:15 | Μια Ημέρα, Ένας Έρωτας

[One From The Heart]

Το φίλμ, ένας μαγευτικός συνδυασμός μελοδράματος, μιούζικαλ και ανατρεπτικής σκηνοθεσίας, θεωρείται ως ένα από τα αριστουργήματα του Φράνσις Φορντ Κόπολα.

Υπόθεση: Η ταινία , αμερικάνικης παραγωγής, διαδραματίζεται την παραμονή της 4ης Ιουλίου, στο Λας Βέγκας, όπου ο Χανκ κι η Φράνι ετοιμάζονται να γιορτάσουν την πέμπτη επέτειο της σχέσης τους. Εκείνος ονειρεύεται μια σταθερή, μετρημένη ζωή, εκείνη διψάει για περιπέτεια και αλλαγή. Οι διαφορετικές προσδοκίες τους θα τους οδηγήσουν στη σύγκρουση και, τελικά, στον χωρισμό.

Μόνοι πια, περιπλανιούνται στην πόλη που δεν κοιμάται ποτέ και κάνουν νέες γνωριμίες που έχουν την προοπτική να εξελιχθούν σε σχέσεις, αν ξεπεράσουν τον έρωτά τους, που ίσως δεν έχει εξαντληθεί ακόμα.

Σκηνοθεσία: Φράνσις Φορντ Κόπολα

Πρωταγωνιστούν: Νασταζια Κίνσκι, Χάρι Ντιν Στάντον, Τέρι Γκάρ και Φρέντερικ Φόρεστ

Κυριακή 19 Φεβρουαρίου

21:30 | Paris

[Paris]

Στην έκτη του συνεργασία με τον Ρομέν Ντιρίς, ο Σεντρίκ Κλαπίς οργώνει το Παρίσι και τα σημεία που το κάνουν ξεχωριστό, σε μουσική υπόκρουση Ερίκ Σατί.

Υπόθεση: Ενώ ο Πιερ, ένας πρώην επαγγελματίας χορευτής, περιμένει ένα καρδιακό μόσχευμα, που θα μπορούσε να του σώσει τη ζωή, η αδελφή του Ελίζ μετακομίζει στο διαμέρισμά του με τα τρία παιδιά της για να τον φροντίζει. Καθώς ο Πιέρ παρακολουθεί, από το μπαλκόνι του, τη ζωή στην πόλη να προχωρά σε ένα χαρούμενο κουβάρι συναντήσεων και συναισθημάτων, αρχίζει να εκτιμά όλα όσα έχει και να επανεξετάζει τις προτεραιότητες του.

Σκηνοθεσία: Σεντρίκ Κλαπίς

Πρωταγωνιστούν: Ζιλιέτ Μπινός, Ρομέν Ντιρίς, Φαμπρίς Λουκινί, Αλμπέρ Ντιποντέλ