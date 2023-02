Δραματικές ώρες περνάει η Τουρκία και η Συρία μετά τις καταστροφές που έχει προκαλέσει ο φονικός σεισμός. Από νωρίς το βράδυ της Δευτέρας, τα σωστικά συνέργεια εργάζονται συνεχώς για να απεγκλωβίσουν όλους όσους έχουν παγιδευτεί στα ερείπια κτιρίων στη νότια Τουρκία.

Ακόμη, ο μακάβριος απολογισμός των νεκρών συνεχίζεται, πλησιάζοντας τους 5.000 ανθρώπους, αν αθροιστούν οι θάνατοι από Τουρκία και Συρία. Οι συνεχείς μετασεισμοί σκορπούν τον τρόμο στους κατοίκους και καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο και επικίνδυνο το έργο των σωστικών συνεργείων στις σεισμόπληκτες περιοχές.

Δεν έχει σταματήσει να τρέμει η γη στην Τουρκία. Τα ξημερώματα της Τρίτης σημειώθηκε ακόμα ένας σεισμός στην κεντρική Τουρκία. Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν μόλις 2 χιλιόμετρα, κατά την ίδια πηγή.

Η μετασεισμική δραστηριότητα είναι συνεχής. Καθώς πριν από το 5,3 και μετά από αυτόν υπήρξαν μετασεισμοί από 3 μέχρι 4,7 Ρίχτερ.

Τα στοιχεία που ισχύουν μέχρι τώρα δείχνουν ότι 4.365 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το σεισμό σε Τουρκία – Συρία. Από αυτούς, οι 2.921 σκοτώθηκαν στην Τουρκία και 1.444 στην Συρία. Στην Τουρκία οι τραυματίες για την ώρα είναι 15.834.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της Συρίας, 711 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 1.431 τραυματίστηκαν στις περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των κυβερνητικών δυνάμεων στις επαρχίες του Χαλεπίου (βόρεια), της Λαττάκειας (δυτικά), της Χάμας (κεντρικά) και της Ταρτούς (βορειοδυτικά).

Στις περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχο αντικαθεστωτικών στη βορειοδυτική Συρία, 733 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2.100 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τους διασώστες.

Οι επαρχίες Γκαζιαντέπ και Καχραμάνμαρας έχουν υποστεί το σφοδρότερο πλήγμα από τη μανία του Εγκέλαδου, ενώ μεγάλες καταστροφές σημειώθηκαν στο Ντιγιάρμπακιρ, τη Μαλάτια, το Ελαζίγκ, την Οσμπανίγιε, το Κιλίς, το Αντιγιαμάν, τη Σανλιούρφα και τα Άδανα.

Τουλάχιστον 2.834 κτίρια κατέρρευσαν, σύμφωνα με την ενημέρωση της τουρκικής πρεσβείας στην Αθήνα, ενώ οι τραυματίες είναι περισσότεροι από 14.483 ενώ 7.840 άνθρωποι έχουν απεγκλωβιστεί από τα ερείπια των κτιρίων που κατέρρευσαν.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο σεισμός των 7,8 βαθμών ήταν ο ισχυρότερος εδώ και 84 χρόνια στην Τουρκία. Το 1939 σεισμός 7,9 βαθμών στο Ερζιντζάν είχε στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 33.000 ανθρώπους. Σήμερα, όμως, εννέα ώρες μετά το πρώτο χτύπημα του Εγκέλαδου (04:17 τοπική ώρα) ακολούθησε νέος ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών.

Μέσα στην ημέρα αναμένεται να φτάσουν και άλλα σωστικά συνεργεία από το εξωτερικό, κυρίως από τη Γαλλία και το Κατάρ. Ο Τζο Μπάιντεν υποσχέθηκε την παροχή κάθε απαραίτητης βοήθειας στην Άγκυρα.

Σχετικά με την ελληνική αποστολή, αναχώρησαν για την Τουρκία από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας με αεροσκάφος C-130 ομάδα 21 πυροσβεστών της 1ης Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών, με δυο ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και ειδικό όχημα, 5 γιατροί και διασώστες του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, καθώς και ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ευθύμιος Λέκκας. Η ελληνική αποστολή αναμένεται να επιχειρήσει σε πόλη κοντά στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας.

Η γαλλική αποστολή που αναμένεται να φθάσει σήμερα θα αναπτυχθεί στην Καχρανμαρμαράς, επίκεντρο του αρχικού σεισμού, δυσπρόσιτη περιοχή, καλυμμένη από το χιόνι, που υπέστη βαρύ χτύπημα. Δυο αμερικανικά κλιμάκια με 79 ειδικευμένους διασώστες ετοιμάζονταν χθες να μεταβούν επίσης στην Τουρκία, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Αντίθετα στη Συρία, η έκκληση της Δαμασκού για διεθνή βοήθεια εισακούστηκε κυρίως από τη Ρωσία, που υποσχέθηκε πως θα αναπτύξει ομάδες έρευνας και διάσωσης «τις προσεχείς ώρες», ενώ, σύμφωνα με το ρωσικό επιτελείο, πάνω από 300 ρώσοι στρατιωτικοί που βρίσκονται επιτόπου ήδη συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης.

Ο ΟΗΕ αντέδρασε επίσης, επιμένοντας όμως ότι η βοήθεια που θα προσφέρει προορίζεται για «όλους τους Σύρους σε όλη την επικράτεια», τμήμα της οποίας είναι εκτός του ελέγχου της Δαμασκού.

Ομάδες διασωστών ψάχνουν για επιζώντες στα συντρίμμια του κρατικού νοσοκομείου του Ισκεντερούν (Αλεξανδρέττα), το οποίο ισοπεδώθηκε εν μέρει από τους σεισμούς.Καθώς έπεφτε το σκοτάδι στην περιοχή, ένας τραυματίας ανασύρθηκε από τα χαλάσματα.

Οι διασώστες σκαρφάλωσαν σε έναν μεγάλο σωρό από τσιμέντο και τούβλα, που κάποτε ήταν η μονάδα εντατικής θεραπείας του Νοσοκομείου. Παρά τη βροχή και το κρύο, ελπίζουν ότι θα βρουν και άλλους ζωντανούς. Οι γεννήτριες δουλεύουν συνεχώς, δίνοντας φως στην περιοχή.

Πολλοί συγγενείς ασθενών έχουν συγκεντρωθεί, περιμένοντας να μάθουν μια είδηση για τους αγαπημένους τους.

Στο τμήμα του νοσοκομείου που στέκει ακόμη όρθιο, γιατροί και νοσηλευτές κάνουν ό,τι μπορούν για να φροντίσουν τους τραυματίες, εν μέσω χάους. Καθώς τα ασθενοφόρα δεν επαρκούν, πολλοί φτάνουν με ιδιωτικά αυτοκίνητα, δεκάδες κείτονται ξαπλωμένοι σε στρώματα στο πάτωμα, πλάι στην είσοδο του νοσοκομείου.

Κραυγές αγωνίας ανθρώπων ακόμη θαμμένων στα ερείπια γεμίζουν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, καθώς συγγενείς αδυνατούν να συγκρατήσουν τα δάκρυα και τον φόβο για τους δικούς τους.

Κάτω από μια άμορφη μάζα συντριμμιών στη νότια επαρχία Χατάι, η φωνή μιας γυναίκας που εκλιπαρεί να τη βοηθήσουν. Σε μικρή απόσταση, το άψυχο σώμα ενός μικρού παιδιού. Κλαίγοντας καθώς πέφτει παγωμένη βροχή, ο Ντενίζ σφίγγει τα χέρια, ψάχνει λόγια για να εκφράσει την απόγνωσή του.

«Κάνουν θορύβους, φωνάζουν – δεν έρχεται κανένας. Χαθήκαμε. Καταστραφήκαμε. Θεέ μου… Φωνάζουν, λένε ‘σώστε μας’, αλλά δεν μπορούμε να τους σώσουμε. Πώς θα τους σώσουμε; Δεν έχει έρθει κανένας από το πρωί».

Οι θερμοκρασίες έπεσαν γύρω στο μηδέν τη νύχτα, χειροτερεύοντας τα πράγματα για τους παγιδευμένους και τους ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια και τα υπάρχοντά τους. Στην Καχρανμαρμαράς, βόρεια της Χατάι, οικογένειες αγκαλιάζονται γύρω από υπαίθριες φωτιές και τυλίγονται με κουβέρτες προσπαθώντας να ζεσταθούν κάπως.

«Μόλις που προλάβαμε να βγούμε από το σπίτι», αφηγείται ο Νεσέτ Γκιουλέρ, έχοντας γύρω του τα τέσσερα παιδιά του, κοντά σε μια από τις φωτιές. «Καταστραφήκαμε. Πεινάμε, διψάμε…». Ο σεισμός των 7,8 βαθμών, που ακολουθήθηκε από σειρά ισχυρών μετασεισμικών δονήσεων, ήταν ο ισχυρότερος που έχει καταγράψει το αμερικανικό σεισμολογικό ινστιτούτο USGS από τον Αύγουστο του 2021 σε παγκόσμια κλίμακα.

