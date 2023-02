Όλες οι αναποδιές μαζεμένες για τον Κίλιαν Εμπαπέ! Η Παρί Σεν Ζερμέν φιλοξενήθηκε από τη Μονπελιέ για την 21η αγωνιστική της Ligue 1 και στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης κέρδισε πέναλτι.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ ανέλαβε την εκτέλεση, με τον Λεκόμ να αποκρούει και τον διαιτητή να δίνει επανάληψη. Ο Εμπαπέ έστησε ξανά την μπάλα στην άσπρη βούλα, εκτέλεσε, αλλά και πάλι ο Λεκόμ με τη βοήθεια και του δοκαριού αυτή τη φορά, απέκρουσε.

Διαβάστε επίσης: Ολυμπιακός: Περιμένοντας το αποτέλεσμα, εκτιμάς την προσπάθεια

mbappe is obvi mbappe… but this is bad lol pic.twitter.com/aDvH5Pl13Q

— Nycjuventus⚜️ (@NycJuventus) February 1, 2023