Το Λονδίνο, το Παρίσι και η Βαρσοβία εξέφρασαν σήμερα την ικανοποίησή τους για την απόφαση της Γερμανίας να στείλει άρματα μάχης Leopard 2 στην Ουκρανία.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη «σωστή απόφαση» της Γερμανίας να παραδώσει στο Κίεβο αυτά τα βαρέα άρματα μάχης, τα οποία «θα ενισχύσουν την αμυντική ικανότητα της Ουκρανίας» απέναντι στη ρωσική εισβολή.

Ο συντρητικός βρετανός ηγέτης αντέδρασε μέσω του Twitter «στη σωστή απόφαση που ελήφθη από τους συμμάχους και φίλους μας στο ΝΑΤΟ να στείλουν άρματα μάχης στην Ουκρανία» και πρόσθεσε: «Δίπλα στα Challenger 2 (σ.σ.: τα άρματα μάχης που υποσχέθηκε πρόσφατα το Λονδίνο), θα ενισχύσουν την αμυντική ικανότητα της Ουκρανίας».

«Μαζί, επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας για να εξασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία θα κερδίσει αυτόν τον πόλεμο και θα εξασφαλίσει μια διαρκή ειρήνη», πρόσθεσε στο μήνυμά του ο βρετανός πρωθυπουργός.

The right decision by NATO Allies and friends to send main battle tanks to Ukraine. Alongside Challenger 2s, they will strengthen Ukraine’s defensive firepower.

Together, we are accelerating our efforts to ensure Ukraine wins this war and secures a lasting peace. https://t.co/55BKg7orfJ

