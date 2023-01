Απαντήσεις για την επίθεση ενός ένοπλου άνδρα μέσα στην αίθουσα χορού Star Ballroom Dance Studio του Μόντερει Παρκ, κατά τη διάρκεια εορταστικής εκδήλωσης για τη Σεληνιακή Πρωτοχρονιά. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη σφαγή που διέπραξε ο 72χρονος Χου Καν Τραν, ενώ άλλοι 9 τραυματίστηκαν.

Ο απολογισμός όμως θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερος, αφού, σχεδόν μισή ώρα μετά τους φονικούς πυροβολισμούς και αφού είχε διαφύγει, ο 72χρονος δράστης μπήκε στην αίθουσα χορού Lai Lai Ballroom & Studio, στη γειτονική πόλη Αλάμπρα.

Οι αρχές επεσήμαναν ότι ο δράστης, ο 72χρονος Χου Καν Τραν, πήγε και σε γειτονική πόλη και προσπάθησε να εισβάλει σε δεύτερο στούντιο χορού, όμως τον εμπόδισε ο διευθυντής του ο οποίος του άρπαξε το όπλο.

Πρόκειται για τον 26χρονο Brandon Tsay, ο οποίος πάλεψε με τον Τραν και του άρπαξε το όπλο προτού προλάβει να ρίξει ούτε μια σφαίρα, όπως φαίνεται από τα πλάνα που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας της αίθουσας χορού.

BREAKING: Surveillance video shows 26-year-old Brandon Tsay wrestling a gun away from the Monterey Park shooter at a second dance hall. https://t.co/NpZWT2STXs pic.twitter.com/9qE4vHwPCk

Ο 26χρονος, μιλώντας για την ηρωική του πράξη παραδέχτηκε, ότι υπήρξε μια στιγμή κατά την οποία πάγωσε, πιστεύοντας ότι θα πεθάνει.

«There was a moment I froze up because I had the belief I was going to die».

Brandon Tsay describes moments before he tackled California gunman during Monterey Park mass shooting.

Read more: https://t.co/aiy5UexDbb pic.twitter.com/Sx3cNlTtay

— Sky News (@SkyNews) January 24, 2023