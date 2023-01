Διπλή επίθεση ενόπλου εναντίον δυο αγροκτημάτων σε μικρή απόσταση το ένα από το άλλο χθες Δευτέρα κοντά στο Σαν Φρανσίσκο, στην πολιτεία Καλιφόρνια, είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά άνθρωποι, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, μεταξύ άλλων το CBS News.

Ο φερόμενος ως δράστης των δύο επιθέσεων έχει συλληφθεί, ανέφερε μέσω Twitter ο σερίφης της κομητείας Σαν Ματέο, στην οποία υπάγεται διοικητικά η πόλη Χαφ Μουν Μπέι, όπου διαπράχθηκαν οι δύο επιθέσεις.

Το γραφείο του σερίφη γνωστοποίησε πως ετοιμαζόταν να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου (περί τις 04:00 ώρα Ελλάδας).

«Ο ύποπτος συνελήφθη. Δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για τον πληθυσμό αυτή την ώρα», ανέφερε το γραφείο του σερίφη στην ανάρτησή του.

Νωρίτερα, η ίδια πηγή ανακοίνωνε πως αστυνομικοί έσπευδαν σε τοποθεσία όπου διαπράχθηκε επίθεση με πυροβόλο όπλο με «πολλά θύματα».

🚨 BREAKING UPDATE: Hours ago California had multiple active shooting causing the whole city Half Moon Bay to go on locked down. The Suspect has been arrested. 67 year old Zhao Chunli is accused of murdering 7 people at Mushroom Farm and at a green house. pic.twitter.com/4yFsPuWjfy

— Joshua Rodriguez (@Joshuajered) January 24, 2023