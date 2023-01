Τουλάχιστον 18 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας, Ντένις Μοναστίρσκι και τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σήμερα, ενώ 29 άτομα τραυματίστηκαν μετά τη συντριβή ελικοπτέρου το πρωί κοντά στο Κίεβο, στην πόλη Μπροβάρι, σύμφωνα με την Αστυνομία.

«Έχουμε πληροφορίες για 16 νεκρούς, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της, ωστόσο στη συνέχεια ο περιφερειάρχης του Κιέβου, Ολεξίι Κουλέμπα ενημέρωσε ότι οι νεκροί έχουν ανέβει στους 18 και τα νεκρά παιδιά είναι τρία.

Δείτε σχετικές αναρτήσεις

Ο υπουργός Εσωτερικών, ο υφυπουργός του, Γεβγέν Γενίν και άλλος ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος, ο Γιούρι Λιουμπικόβιτς, που επέβαιναν στο ελικόπτερο σκοτώθηκαν επίσης, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί η αιτία της πτώσης του ελικοπτέρου.

Ωστόσο, σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα, φαίνεται ότι υπήρξε λάθος του πιλότου. Στην περιοχή επικρατούσε πυκνή ομίχλη που δυσκόλευε την ορατότητα. Το ελικόπτερο φαίνεται να προσέκρουσε στη στέγη του κτιρίου του νηπιαγωγείου.

According to the preliminary version of the investigation, the cause of the helicopter crash in Brovary was the pilot’s error. The helicopter was flying in the fog and touched the roof of the kindergarten. pic.twitter.com/QLaL13JROC — Clash Report (@clashreport) January 18, 2023

Δέκα παιδιά στο νοσοκομείο

Νωρίτερα ο περιφερειάρχης του Κιέβου Ολεξίι Κουλέμπα είχε δηλώσει ότι ελικόπτερο συνετρίβη κοντά σε νηπιαγωγείο και κτίριο με κατοικίες.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, εκτός των τριών παιδιών που έχασαν τη ζωή τους, δέκα παιδιά έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Ασθενοφόρα, αστυνομικοί και πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο του δυστυχήματος, σύμφωνα με τον Κουλέμπα.

Εκπρόσωπος της ουκρανικής αστυνομίας της περιφέρειας της ουκρανικής πρωτεύουσας, τον οποίο επικαλέστηκε το δημόσιο δίκτυο Suspilné, δήλωσε επίσης ότι «πυρκαγιά ξέσπασε» την ώρα του δυστυχήματος. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στα social media.

Δείτε βίντεο πριν την πτώση του ελικοπτέρου

Σοκαριστικές εικόνες μετά την πτώση

