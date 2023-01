Όλα είναι έτοιμα για την κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, με τις προετοιμασίες να έχουν ολοκληρωθεί από το απόγευμα της Κυριακής μετά και την τελική πρόβα στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Το βράδυ της Κυριακής η οικογένεια παρέθεσε επίσημο γεύμα στους προσκεκλημένους που ταξίδεψαν από το εξωτερικό για την κηδεία.

Οι γιοι του Kωνσταντίνου, Νικόλαος και Φίλιππος, βρέθηκαν το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών, προκειμένου να διευθετήσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες, ενώ μέχρι αργά το απόγευμα είχαν φτάσει στην Αθήνα οι περισσότεροι από τους υψηλούς προσκεκλημένους.

Στη χώρα μας έχει φτάσει ήδη το μεσημέρι της Κυριακής – μεταξύ άλλων- ο βασιλιάς της Ισπανίας, Φελίπε με την σύζυγό του, Λετίθια, ο επίτιμος βασιλιάς Χουάν Κάρλος Α’ και ο πρίγκιπας Αλέξανδρος και πριγκίπισσα Αικατερίνη της Σερβίας. Σήμερα αναμένονται επίσης ο Μέγας Δούκας του Λουξεμβούργου Ερρίκος και ο πρίγκιπας διάδοχος της Νορβηγίας Χάακον.

#NEW King Felipe and Queen Letizia of Spain have arrived in Athens ahead of his uncle’s King Constantine Funeral tomorrow 🇬🇷 🇪🇸 pic.twitter.com/3A8itNO6ku

— CoutureAndRoyals (@CoutureRoyals) January 15, 2023