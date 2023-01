Πέρασαν 104 μέρες από εκείνο το απόγευμα της δεύτερης μέρας του Οκτώβρη στο «Etihad» όπου η Μάντσεστερ Σίτι διέλυσε με 6-3 τη συμπολίτισσα Γιουνάιτεντ, δείχνοντάς της με σκληρό τρόπο πως η απόσταση μεταξύ τους είναι ακόμα μεγάλη.

Και πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά αφού η μία ομάδα είναι πρωταθλήτρια και με τον Πεπ Γκουαρντιόλα για έβδομη σερί σεζόν στον πάγκο της ενώ η άλλη έκανε restart το περασμένο καλοκαίρι, με τον Έρικ Τεν Χάαγκ να μετράει τους πρώτους του μήνες στο τιμόνι των «κόκκινων διαβόλων».

Περίπου 3,5 μήνες αργότερα λοιπόν, έχοντας πλέον αρχίσει να αποκτά για τα καλά την ταυτότητα του προπονητή της, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε εκδίκησή από τη Σίτι με ανατροπή μέσα σε τέσσερα λεπτά. Δεν έγινε ξαφνικά καλύτερη ομάδα. Θέλει πολλά… ψωμιά ακόμη για να το καταφέρει αυτό. Έδειξε όμως πως εκείνος ο διασυρμός του πρώτου γύρου, δεν την αντιπροσωπεύει και αποτελεί την εξαίρεση στον κανόνα.

«Χτίζει» σερί και… παίρνει ταυτότητες

Επιβεβαίωσε την εξαιρετική φόρμα στην οποία βρίσκεται το τελευταίο διάστημα, φτάνοντας αισίως στις επτά σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και τις δέκα συνεχόμενες εντός έδρας. Τελευταία φορά που δεν πανηγύρισε νίκη στο «Old Trafford», ήταν σε εκείνο το 0-0 κόντρα στη Νιούκαστλ στις 16 Οκτωβρίου. Αυτή μάλιστα είναι και η μία από τις δύο εντός έδρας απώλειες της Γιουνάιτεντ για το πρωτάθλημα, μετά την ήττα-σοκ με 1-2 από την Μπράιτον στην πρεμιέρα.

Έκτοτε ακολούθησαν μεταξύ άλλων η νίκη με 2-1 επί της Λίβερπουλ, το 3-1 επί της Άρσεναλ που είναι και η μοναδική ήττα των «κανονιέρηδων» μέχρι τώρα στην Premier League, το 2-0 επί της Τότεναμ και τώρα το 2-1 κόντρα στη Σίτι. Με λίγα λόγια, ο Τεν Χάαγκ «καθάρισε» μέσα σε λίγους μήνες τους κορυφαίους προπονητές του Νησιού. Τον Κλοπ, τον Αρτέτα, τον Κόντε και τον Πεπ. Ενδιάμεσα πήρε και μία ισοπαλία στο Λονδίνο από την Τσέλσι.

Σε τέσσερα ταμπλό

Δεν τα λες και λίγα τα επιτεύγματα του Ολλανδού τεχνικού μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα κι αν αναλογιστεί μάλιστα κανείς τι χάος παρέλαβε το καλοκαίρι, αλλά και όλα τα εσωτερικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Μέσα σε όλα αυτά, κάτι εξίσου εντυπωσιακό και πρωτόγνωρο για τη Γιουνάιτεντ της μετά Φέργκιουσον εποχής. Είναι η μοναδική ομάδα στην Αγγλία που βρίσκεται ακόμα μέσα σε όλες τις διοργανώσεις.

Πρωτάθλημα, Κύπελλο, League Cup και Europa League. Μία ομάδα που έχει να πάρει οποιονδήποτε τίτλο από το 2017 όταν κατέκτησε το League Cup και τo Europa League επί Ζοσέ Μουρίνιο. Φέτος δείχνει πιο κοντά από ποτέ στην επιστροφή στους τίτλους. Με τη νίκη της πάντως κόντρα στη Σίτι, μείωσε στον πόντο από τους «Πολίτες» και στους έξι βαθμούς από την Άρσεναλ που παίζει αύριο στο λονδρέζικο ντέρμπι με την Τότεναμ.

Απέχει πολύ ακόμη για να την χαρακτηρίσει κανείς διεκδικήτρια του τίτλου. Την επόμενη Κυριακή (22/1), ωστόσο, θα έχει μία ακόμη πολύ μεγάλη ευκαιρία για να μπει δυναμικά στη «μάχη» του τίτλου καθώς θα φιλοξενηθεί από την Άρσεναλ στο «Emirates». Με νίκη εκεί, αλλάζει σε μεγάλο βαθμό η κουβέντα για την κορυφή της φετινής Premier League. Ενδιάμεσα βέβαια η Γιουνάιτεντ έχει ακόμη μία πολύ επικίνδυνη έξοδο στο Λονδίνο αφού θα αντιμετωπίσει την Κρίσταλ Πάλας σε εξ αναβολής αναμέτρηση.

Ηγέτης Ράσφορντ

Το δεδομένο είναι πως ο διακόπτης γύρισε για τα καλά στο «Old Trafford» και η Γιουνάιτεντ άρχισε να θυμίζει κάτι από το ένδοξο παρελθόν της. Το αν θα συνεχίσει σε αυτόν τον δρόμο και θα συνδυάσει την άνοδό της με τίτλους, θα το δείξει το μέλλον. Πέρα πάντως από τα κατορθώματα του Τεν Χάαγκ και της Γιουνάιτεντ σε συλλογικό επίπεδο, αξίζει μία ιδιαίτερη αναφορά σε ένα παιδί που προέρχεται από τα σπλάχνα του συλλόγου και φέτος πραγματοποιεί την χρονιά της καριέρας του.

Ο λόγος φυσικά για τον Μάρκους Ράσφορντ, που έβαλε την υπογραφή του σε ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι, κι έφτασε στα 15 γκολ (με έξι ασίστ) σε 25 εμφανίσεις τη φετινή σεζόν. Με το γκολ του κόντρα στη Σίτι, έγινε μάλιστα ο πρώτος ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά τον Κριστιάνο τον Απρίλιο του 2008 που βρίσκει δίχτυα σε επτά σερί ματς σε όλες τις διοργανώσεις. O Άγγλος επιθετικός βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα και δείχνει ικανός να εξελιχθεί στον ηγέτη της ομάδας του Τεν Χάαγκ.

7 – Marcus Rashford is the first Manchester United player to score in seven consecutive appearances (all competitions) since Cristiano Ronaldo in April 2008. Golden. pic.twitter.com/fXGhvABKPR

— OptaJoe (@OptaJoe) January 14, 2023