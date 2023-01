Η ουκρανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι αναζητεί δύο Βρετανούς εθελοντές που αγνοούνται στην ανατολική Ουκρανία, όπου μαίνονται σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ ουκρανικών και ρωσικών δυνάμεων.

Η αστυνομία ανέφερε ότι πρόκειται για τους Άντριου Μπάγκσο και Κρίστοφερ Πάρι, προσθέτοντας ότι προσπαθεί να εξακριβώσει πού βρίσκονται.

Two British men are missing in Ukraine – the Foreign Office says it’s supporting their families.

28 year-old Chris Parry – a former running coach in Cheltenham – and 48 year-old Andrew Bagshaw, who was born in the UK and moved to New Zealand, are foreign aid volunteers @LBC pic.twitter.com/n0zJyfJJ9u

