Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου συμμετείχε στην τελετή ορκωμοσίας του εκλεγμένου προέδρου της Βραζιλίας Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter).

Ο κ. Τσαβούσογλου ανάρτησε στο Twitter, το απόγευμα προχθές Κυριακή, φωτογραφίες από τη συμμετοχή του στην τελετή και τα συγχαρητήριά του στον νέο πρόεδρο της Βραζιλίας.

«Συμμετείχα στην τελετή ορκωμοσίας του προέδρου της Βραζιλίας Λούλα ντα Σίλβα και του μετέφερα τα συγχαρητήρια του Προέδρου μας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν» έγραψε ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών στην ανάρτησή του.

#Brezilya’nın yeni Devlet Başkanı Lula da Silva’nın yemin törenine katıldık. Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın tebrik ve iyi dileklerini ilettik.

Attended oath taking ceremony of @LulaOfficial, President of #Brazil. Conveyed President Erdoğan’s message of congratulations.🇹🇷🇧🇷 pic.twitter.com/4soADX0oDH

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 1, 2023